Marea de Vigo pedirá mecanismo de participación cidadá na redacción do novo PXOM así como compromisos de debate amplo sobre o modelo de cidade

Na rolda de prensa ofrecida no día de hoxe, o grupo municipal da Marea de Vigo valorou os pasos dados ata o de agora cara a redacción do novo Plan Xeral de Ordenación Municipal. Neste sentido, o concelleiro Xosé Lois Jácome, incidiu en que “plantexar os mesmos criterios que se aplicaron para a redacción do PXOM do 2008 está fóra da realidade social, económica e de crecemento da cidade, existindo nova lexislación que xa fai inviable o plantexamento anterior, así como o feito de fundamentalo nunha suposta necesidade de 113.000 novas vivendas, premisa a todas luces baseada na burbulla inmobiliaria.”

A Marea de Vigo seguirá visitando aos barrios e parroquias para explicarlle á veciñanza o seu modelo de cidade, “o mesmo co que xa concorremos ás eleccións municipais no 2015 e sobre o que baseamos todas as nosas propostas en materia de urbanismo dende entón ata o de agora” engade Xosé Lois Jácome.

Pola súa banda, Rubén Pérez, voceiro do grupo municipal da Marea de Vigo, quixo matizar o feito da anulación do 2008, en canto a que “é preciso ter claro que o documento sobre o que se redactará o novo Plan Xeral é o do 1993, moita xente ten como referencia o plan anulado do 2008 por estar máis cerca no tempo, polo que se fai necesario dotar de ferramentas de consulta áxiles e accesibles para a veciñanza”.

Do mesmo xeito, Rubén Pérez incidiu na importancia de abordar certas cuestións relacionadas co novo PXOM que poidan resultar comprometidos: “Hai que expresarse claramente sobre fichas como a de Liñeiriños, sobre a que estamos radicalmente en contra, ou, por exemplo, se se quere seguir incorporando ao novo Plan todos eses Peris que levan secuestrado o urbanismo vigués dende os anos 90”.

Con respecto á modificación do proxecto de Gran Vía, Marea de Vigo considera que “o máis importante é ser rigorosos na modificación do proxecto, que debe ser acorde cos criterios que marca a UE no outorgamento de fondos como os EDUSI, xa que perder 15 millóns de euros por non ser rigorosos e por ter présas para desenvolver o proxecto é unha gran irresponsabilidade”.