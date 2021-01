Marea de Vigo pide o inventariado e catalogación urxente de todos os elementos patrimoniais retirados da vía pública

Foto de Vigo Vindeiro @VigoVindeiro

Marea de Vigo considera que o proceso de demolición do paso elevado sobre a Rúa Alfonso XIII “foi unha auténtica chapuza”. A retirada das balaustradas de pedra e dos elementos metálicos “foi realizada con maquinaria esnaquizando gran parte dos elementos e sen ningún coidado, pese mesmo a que diversos colectivos patrimonialistas preavisaran da importancia arquitectónica de todo o conxunto, proxectado por Jenaro de la Fuente” sinala Oriana Méndez.

O seu posterior traslado ás dependencias do parque móbil sen inventario nin catalogación “súmase ás ducias de elementos patrimoniais retirados das vías públicas como os populares farois fernandinos, actualmente amontoados e desmontados no parque móbil; unha instalación municipal que se desmantela pouco a pouco, con cada vez menos persoal e onde xa se teñen producido roubos como aconteceu en maio de 2017” engade a concelleira.

Segundo Oriana Méndez, concelleira da Marea de Vigo, “non é de recibo que nos mesmos emprazamentos onde apodrecen ducias de vehículos retirados de uso municipal ou entregados polas concesionarias ao rematar o servizo útil, sexan abandonados elementos patrimoniais de alto valor histórico pero tamén de valor sentimental de miles de vigueses e viguesas que lembran como vestían as rúas da cidade antes do pretendido modernismo contemporáneo dos elementos das actuais humanizacións”. Marea de Vigo lembra que urbanísticamente en toda Europa o valor das humanizacións é recuperar os elementos patrimoniais “e en calquera capital europea os proxectos son deseñados para, precisamente, preservar o valor etnográfico e patrimonial dos elementos preexistentes”.

Marea de Vigo esixe o inventario urxente das pedras do antigo colexio alemán e outros edificios patrimoniais de pedra que unha vez desmontados foron trasladados a estas instalacións, inventario que fai extenso as do chalé Agarimo que permanece abandonado dende hai lustros nunha finca na parroquia de Beade.

Para esta función de conservación, inventario, catalogación e posta en valor dos elementos patrimoniais, o Grupo municipal pide, en palabras de Oriana Méndez, “aumentar e dignificar o traballo do persoal municipal cuxo centro de traballo é o parque móbil de Santa Cristina, cada vez máis exiguo, con servizos externalizados na súa maior parte (non existen soldadores a pesar de existir un taller nas propias instalacións, como exemplo) e coa ameaza permanente da privatización total do propio parque e os servizos públicos dependentes do mesmo”.