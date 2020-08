Marea de Vigo pídelle ao alcalde que non preste ao Ministerio de Facenda os recursos da cidade

Marea de Vigo pide ao alcalde que non subscriba o pr√©stamo de fondos co Ministerio de Facenda xa que ‚Äúeste ser√≠a incluso contraproducente para as nosas arcas municipais‚ÄĚ e √≠nstao a ‚Äúempregar a posibilidade das modificaci√≥ns orzamentarias de urxencia pola situaci√≥n da COVID, tal e como reflicte o artigo 9 do Real Decreto que recolle o acordo entre o Ministerio e a FEMP‚ÄĚ.

O propio artigo permite que, tendo remanente e super√°vit no 2019, poder facer modificacions e suplementos de credito urxentes por causa da COVID, sempre que non se incurra en d√©ficit, ‚Äúpolo que Vigo poderia empregar urxentemente o seu remanente sen ter que prestalo previamente ao Ministerio de Facenda, e ademais en gasto corrente, nin tan sequera exclusivamente en investimentos financeiramente sostibles, como obriga o acordo da FEMP e o Ministerio‚ÄĚ

‚ÄúNeste concello hai marxe para non entregarlle os recursos municipais a 15 anos ao ministerio. ‚Äď asegurou Rub√©n P√©rez ‚Äď Se met√©ramos ai os recursos do Concello de Vigo, teoricamente poder√≠amos recuperalos no ano 2037 e sen garant√≠as de que cando se devolvan non volvan outra vez ao caix√≥n do inmobilizado do remanente de tesourer√≠a‚ÄĚ . ‚ÄúNesta altura ‚Äď apuntou o voceiro ‚Äď o alcalde ter√≠a xa 93 anos. Non se poden tomar decisi√≥ns que afectan a momentos nos que non se vai estar na pol√≠tica activa, √© absolutamente gratu√≠to e innecesario‚ÄĚ.

‚ÄúConsideramos que √© preciso usar xa estes recursos en axudas directas ao pequeno comercio e hostaler√≠a ante a situaci√≥n de inestabilidade econ√≥mica que est√°n vivindo , en poder aumentar as axudas municipais, ou en plans de emprego tan necesarios precisamente para os sectores m√°is afectados e que dan traballo a centos de vigueses e viguesas‚ÄĚ explicou Rub√©n P√©rez na rolda de prensa.

O propio decreto, segundo a Marea de Vigo, incumple o acordado entre a FEMP e o Ministerio de Facenda, ‚Äúxa que o prazo de amortizaci√≥n e consecuente recuperaci√≥n para os concellos fixado no decreto √© de 15 anos, cando o acordado entre as entidades eran 10 anos (o mesmo prazo que os investimentos en Tesoro P√ļblico)‚ÄĚ explicou o voceiro.

Al√©n disto, o RD tam√©n permite que esta cuesti√≥n non sexa debatida no Pleno, sendo unicamente necesario dar conta no mesmo de que ‚Äúo alcalde solicita ao Ministerio de Facenda subscribirse ao pr√©stamo‚ÄĚ sen debate alg√ļn no propio Pleno municipal. ‚ÄúDesde a Marea de Vigo estamos en absoluto desacordo con isto e cremos que debe darse o debate e a votaci√≥n no Pleno‚ÄĚ conclu√≠u Rub√©n P√©rez, voceiro do Grupo municipal da Marea de Vigo.