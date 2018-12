Marea de Vigo pídelle ao Goberno local que se reconsidere a transformación das prazas do capítulo 1 do proxecto orzamentario do 2019 Xosé Lois Jácome: “A transformación de moitas das prazas proposta no capítulo 1 do proxecto orzamentario é un dos motivos polos que votamos en contra da aprobación inicial dos Orzamentos para o 2019, non se debería eliminar unha praza de psicólogo en CEDRO, a praza de dirección do VERBUM ou mesmo a praza de mestre de Lutería, tal e como vén de denunciar o seu alumnado nos pasados días, tras estar nove meses sen clases”.