Marea de Vigo propón que os concellos da Área Metropolitana compartan a xestión de servizos como o ciclo da auga ou o transporte público nun modelo mais xusto de urbanismo e ordenación do territorio As candidaturas de unidade popular de toda a bisbarra reuníronse hoxe para discutir sobre o mellor modelo de organización para a Área Metropolitana que teña en conta os intereses das persoas e non provoque desigualdades.