Marea de Vigo reclama ao Goberno local que non esqueza os compromisos adquiridos en setembro do 2019 coa Declaración de Emerxencia Climatica na moción do vindeiro Pleno.

En setembro do 2019 aprobouse no Pleno do Concello unha moción presentada pola Marea de Vigo na que se incluía a Declaración de Emerxencia Climática xunto á implantación dunha serie de medidas orientadas ao desenvolvemento dunha cidade máis sostible. “ Seis meses despois de ser aprobada esta Declaración, e tendo en conta as novas realidades chegadas coa crise que vivimos, dende a Marea de Vigo consideramos que a Declaración de Emerxencia Climática non pode quedar en papel mollado e que debe verificarse o seu cumprimento. É imprescindible comezar a implantar as medidas necesarias para acadar os obxectivos aprobados na moción do pasado mes de setembro, atendendo, loxicamente, aos retos que a sociedade ‘postcovid19’ obriga” expón Oriana Méndez, concelleira da Marea de Vigo.

Para Marea de Vigo, o feito de estar inmersos no proceso de redacción dun novo Plan Xeral, aporta a mellor oportunidade para que este supoña unha reformulación total do modelo de cidade, “esta crise evidenciou a necesidade de repensar o espazo público. Vimos que era posible o que antes se negaba: unha distribución máis racional e ecolóxica do espazo común” engade a concelleira.

No texto da moción, o Grupo municipal da Marea de Vigo explica que moitas das medidas concretas que propuña a Declaración de Emerxencia Climática afectan a aspectos centrais que poden presentar solucións para crises análogas a da COVID-19: restaurar ecosistemas para evitar o colapso de todos os sistemas naturais (incluído o humano e a súa dimensión sociosanitaria), crear máis espazos peonís e mobilidades sostibles que hoxe reclamamos con urxencia no período de desescalada que estamos a vivir, avanzar na economía de proximidade e no fomento do comercio local, central na sociedade viguesa, son varias destas propostas.

Nos acordos da moción, Marea de Vigo sinala accións concretas como redeseñar o plan de peonalización da Porta do Sol, aceptando un proceso de participación e debate aberto e público sobre o proxecto mais apropiado para esa actuación e establecendo medidas tendentes á eliminación do tráfico no centro da cidade, con redución real da contaminación de cara á creación dunha zona de baixas emisións, ou completar unha rede de carrís bici seguros, inclundo a bicicleta na intermodalidade do transporte. “A limitación do tráfico rodado e a redución a mínimos históricos da contaminación sonora e atmosférica debe facernos reflexionar sobre que modelo de cidade queremos. Para todo isto consideramos que é preciso desenvolver mecanismos de planificación ambiental, urbanística e de mobilidade que conten coa participación tanto do movemento veciñal como dos colectivos ecoloxistas da nosa cidade” conclúe Oriana Méndez.