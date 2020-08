Marea de Vigo rexistra unha moción pedindo a reprobación do rei emérito e da monarquía como institución obsoleta.

No primeiro acordo da moci贸n rexistrada pola Marea de Vigo p铆dese que o Concello de Vigo 鈥渆sixa a celebraci贸n dun referendo no que a cidadan铆a decida sobre a continuidade da monarqu铆a como depositaria da Xefatura do Estado鈥.

鈥淐oa fuxida do rei em茅rito Juan Carlos I, no medio dun proceso xudicial aberto tras facerense p煤blicas as numerosas manobras que deixan cada vez menos d煤bidas sobre a s煤a responsabilidades nunha profunda trama de corrupci贸n, o descr茅dito da monarqu铆a xa se converteu nun clamor popular鈥 asegura Oriana M茅ndez, concelleira da Marea de Vigo. 鈥淓stamos diante de esc谩ndalos dunha magnitude tal que est谩 quedando en evidencia a natureza parasitaria da instituci贸n mon谩rquica, est谩 quedando en evidencia que a principal funci贸n da monarqu铆a 茅 perpetuarse no tempo, enriquec茅ndose grazas ao esforzo da maior铆a social, e sendo in煤til para o progreso, a igualdade e a prosperidade desa mesma maior铆a social鈥 enfatiza a concelleira.

O 11 de xu帽o o Grupo municipal da Marea de Vigo rexistrara unha petici贸n no Concello co fin de mudar o top贸nimo da Praza do rei, polo anterior, Campo de Granada; e retirar o busto de Juan Carlos I da recepci贸n do Concello de Vigo. 鈥淗oxe, 7 de agosto, 茅 necesario ir un paso m谩is al谩 e por iso propo帽emos que o Concello de Vigo exixa a celebraci贸n dun referendo onde a cidadan铆a poida decidir. Propo帽emos tam茅n que o Concello de Vigo inste ao Goberno do Estado e ao Congreso das Deputadas a que inicien unha investigaci贸n parlamentaria polas acci贸ns realizadas por D. Juan Carlos de Borb贸n e a derrogar o delito de inxurias ao rei e 谩 Casa Real recollidos nos artigos 490.3 e 491 do CP. De aprobarse os delitos que se investigan, tam茅n pedimos o reingreso as arcas p煤blicas do patrimonio adquirido ilegalmente polo rei em茅rito. Por 煤ltimo, instamos a todas as administraci贸ns, a comezar polo Concello de Vigo, tal e como fixemos o pasado 11 de xu帽o, a retirar calquera honra ou titulo honor铆fico que ostente Juan Carlos de Borb贸n鈥