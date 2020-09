Marea de Vigo rexistra unha moción pola adhesión do Concello de Vigo á querela arxentina

O Grupo municipal da Marea de Vigo viu de rexistrar hoxe unha moci贸n na que se solicita que o concello de vigo manifeste o seu apoio e adhesi贸n 谩 denominada Querela Arxentina, que 鈥渆st谩 levando adiante a maxistrada Mar铆a Servini por delitos de xenocidio e crimes de lesa humanidade contra os responsables da conculcaci贸n de dereitos humanos durante o franquismo鈥 sinala Oriana M茅ndez, concelleira do Grupo municipal da Marea de Vigo.

Dende o ano 2010, a xu铆za arxentina leva adiante unha causa contra o franquismo e os seus protagonistas vivos por delitos de xenocidio e lesa humanidade, 鈥渄elitos que nin prescriben nin poden ser amnistiados por ning煤n tipo de lei de punto e final鈥 apunta a concelleira no propio texto da moci贸n. 鈥淎铆nda sendo tramitada desde instancias internacionais, esta querela v茅n quebrando e rega帽ando ese muro de impunidade do franquismo contra o que tantas persoas, tam茅n veci帽os e veci帽as de Vigo, investigadores e organizaci贸ns sociais e pol铆ticas vimos combatendo. Resulta, pois, un feito de importancia transcendental na loita pola Xustiza, a Verdade e a Reparaci贸n dos danos causados 谩s centos de miles de v铆timas do franquismo鈥.

Nos acordos contidos na moci贸n, Marea de Vigo solicita a 鈥渋ncorporaci贸n da cidade ol铆vica na Rede de Cidades pola Xustiza e a Memoria鈥, plataforma na que concellos de todo o Estado comprom茅tense a impulsar acci贸ns xudiciais para rematar coa impunidade da ditadura franquista as铆 como a 鈥渞evisi贸n da simbolox铆a franquista dos edificios de titularidade municipal co obxectivo de eliminala, instando tam茅n a outras Administraci贸ns a que fagan o propio nos edificios da s煤a titularidade tendo en conta o artigo 15 da Lei de Memoria Hist贸rica鈥. Do mesmo xeito, Marea de Vigo tam茅n reitera a s煤a petici贸n de 鈥渟inalizaci贸n dos escenarios representativos da memoria de Vigo como a Porta do Sol, Pereir贸, c谩rcere no actual MARCO, Front贸n de Mar铆a Berdiales, porto de Vigo, Lavadores, entre outros鈥 e o 鈥渞eco帽ecemento espec铆fico a tres vigueses loitadores pola liberdade e pola democracia, que estiveron entre os 煤ltimos asasinados polo franquismo: Jos茅 Humberto Baena Alonso, Jos茅 Luis S谩nchez-Bravo Solla e Xos茅 Ram贸n Reboiras Noia鈥.

Na mesma li帽a, o Grupo municipal solicita o 鈥渞eco帽ecemento institucional aos 226 funcionarios municipais represaliados pola Comisi贸n Depuradora do Concello no per铆odo inicial da ditadura鈥 e a 鈥渞evisi贸n das condecoraci贸ns da cidade outorgadas durante o r茅xime franquista鈥.

鈥淪olicitamos que o Pleno do Concello de Vigo condene espl铆citamente a sublevaci贸n militar fascista dirixida polo xeneral Francisco Franco contra o lex铆timamente constitu铆do no ano 31, as铆 como que condene o r茅xime ditatorial posterior, que durante corenta anos reprimiu a sangue e lume todo vestixio de disidencia e de loita pola liberdade. Nesta li帽a de compromiso, por tanto, pedimos que o Concello de Vigo manifeste o seu apoio e adhesi贸n 谩 Querela Arxentina鈥 concl煤e Oriana M茅ndez.