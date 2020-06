Marea de Vigo volverá a pedir no pleno axudas urxentes ao comercio, hostalería e autónomos de vigo ante unha situación de incerteza na actividade económica da cidade

Na moci贸n que Marea de Vigo leva ao pleno do M茅rcores 1 de xullo se denuncia que 鈥渁 nivel local as reuni贸ns entre representantes do sector, varios escritos e moci贸ns da oposici贸n a este Pleno, amplos consensos pol铆ticos nesta corporaci贸n, horas e p谩xinas nos medios locais anunciando grandes actuaci贸ns, etc鈥 durante 3 meses fixeron albergar a un sector econ贸mico esencial da cidade a existencia dun apoio audaz por parte do goberno local鈥 . A evidencia 茅 que a d铆a de hoxe, 鈥渘on existe ningunha medida concreta m谩is al贸 do aprazamento de pago de impostos municipais (que supo帽en menos do 10% do gasto contable dun comercio medio na nosa cidade) e de afirmar que se seguir谩 coa rebaixa da taxas das terrazas que dende hai anos xa se ven aplicando na cidade鈥.

Marea de Vigo lembra que mesmo 16 asociaci贸ns de comercio e hostaler铆a remitiron un escrito esixindo medidas concretas xa, especialmente motivado porque, en sucesivas xuntanzas, se lle prometeran medidas concretas e inmediatamente an谩logas aos procesos de apertura dos negocios que quedaran pechados durante o confinamento da poboaci贸n e o cese forzoso da actividade.

Marea de Vigo pide que o concello de Vigo tome as mesmas medidas que se tomaron na pr谩ctica totalidade dos grandes municipios do Estado e de Galicia. 鈥淢edidas orientadas, debido 谩 urxencia da situaci贸n, a li帽as de axuda directas para a apertura segura dos negocios, a adquisici贸n de equipamento de protecci贸n e seguridade de traballadores e traballadoras e clientes e mesmo a colaborar nos custes dos negocios (alugueiros, consumos, seguros, etc鈥) durante os meses de cese de actividade鈥.

Marea de Vigo tam茅n considera escasas as li帽as de axudas da Xunta de Galicia, pois as axudas non foron m谩is al贸 de t铆midas propostas de subvenci贸n de m谩scaras e xeles (apenas 16 mill贸ns de euros para toda Galicia) e 鈥渘on hai que esquecer que as competencias en materia de comercio e promoci贸n econ贸mica, a铆nda que poden ser completadas polos concellos atendendo 谩 Lei de Bases e a criterios de benestar da poboaci贸n, son principalmente competencias auton贸micas que hoxe se exercen de xeito absolutamente precario鈥 subli帽a Rub茅n Perez.