En Marea defende no pleno do Parlamento o mantemento do uso sanitario para o Hospital Provincial de Pontevedra

O grupo parlamentario de En Marea presentou na sesión plenaria de hoxe unha moción na que se instaba á Xunta de Galicia a adoptar unha serie de medidas para dar atención adecuada á área sanitaria de Pontevedra. A primeira das medidas propostas pola vicepresidenta do Parlamento e deputada de En Marea, Eva Solla, é licitar e adxudicar o proxecto para a ampliación do hospital de Montecelo neste ano, un proxecto que suma xa oito anos de retrasos converténdose nunha promesa sen incumprir máis por parte do Goberno galego do PP.

En Marea solicitou asimesmo licitar o proxecto de ampliación do Hospital Montecelo durante este ano 2017. “Perdemos dúas lexislaturas, oito anos, sen que se fixese esa ampliación para trasladar precisamente ese servizos que están situados agora mesmo no Hospital Provincial que se atopan en peores condicións“ explicou Eva Solla criticando a nova decisión da Xunta de non licitar nin tan sequera o proxecto de ampliación que criticou así mesmo que non se tivera en conta a opinión das profesionais da sanidade pública á hora de anunciar a licitación do proxecto.

Eva Solla tamén pediu condicionar o proxecto a un modelo de financiamento unicamente público, evitar no proxecto a inclusión dun modelo de aparcadoiro privado, adoptar no hospital provincial ás melloras necesarias, mentres non conclúen as obras en Montecelo, para que se poida prestar a atención sanitaria en condicións dignas, e asegurar no Plan Funcional que o uso do actual hospital provincial será exclusivamente sanitario.

A última das cuestións propostas polo grupo parlamentario é facilitar á Cámara, publicar na páxina web da Consellería de Sanidade e facilitar ás e aos profesionais da área sanitaria a Memoria do CHOP coa finalidade de que poidan participar de xeito real na redacción do Plan Funcional.

O grupo parlamentario de En Marea realizou unha visita hai dúas semanas ao Hospital Provincial de Pontevedra para coñecer de primeira man a situación das instalacións acompañados polo concelleiro de Marea de Pontevedra, Luís Rei. Tras a visita coincidiuse en destacar a necesidade de recuperar idea inicial da ampliación de Montecelo e non a construción dun novo hospital dando a entrada pola porta de atrás á privatización como sucedeu no Meixoeiro co Álvaro Cunqueiro. Esta ampliación precisa saber que se vai facer co Hospital Provincial de Pontevedra que segundo se comentou podería quedar para unha residencia de terceira idade algo que non se considera adecuado ni por parte do grupo parlamentario nin por Marea de Pontevedra sobre todo tendo o asilo de Pontevedra onde se poderían recuperar 160 prazas mentres que se está a falar de 120 nas instalacións do Hospital Provincial.



