En Marea demanda a actuación do Estado para anular o acordo ilegal da moción de censura de Coristanco

Connect on Linked in

O Grupo Parlamentario de En Marea presentará o vindeiro luns unha proposición non de lei para demandar do Estado o exercicio de accións para anular o acordo do Pleno de Coristanco.

De acordo co art. 65 da Lei de Bases de Réxime Local, o Estado está lexitimado tanto para requerir do pleno a anulación do acordo como para impugnalo directamente no xulgado, ao resultar manifesto a ilegalidade da celebración do pleno e, polo tanto, do seu resultado ao ter prosperado unha moción de censura cando queda acreditado o incumprimento do art. 197 da Lei orgánica 2/2011, de Réxime Electoral Xeral (*).

En Marea precisa ao respecto que a persoa que detenta agora a alcaldía fora xa expulsado do Grupo municipal socialista e o feito de que recorrese dita decisión en nada cambia a súa situación, dado que a lei esixe que non pode computarse como propoñente da moción quen, por calquera causa (neste caso, expulsión), xa non formase do grupo municipal, e o sr. Gerpe xa non pertencía a dito grupo socialista.

O recurso que presentou contra a decisión orgánica do PSOE non é mais que unha manobra fraudulenta para pretender amparar o que non é outra cousa que unha violación manifesta tanto do pacto anti-transfuguismo como do propio art. 197 da L.O. de réxime electoral xeral.

Polo tanto, a indigna operación da moción de censura de Coristanco, na que o PP apoiou ao concelleiro expulsado, non debe de durar nin un día máis dos necesarios para restablecer a legalidade. Dende En Marea demandaremos a actuación de oficio do Estado para anular o acordo e restablecer a legalidade.

En Marea considera que, con independencia da debida actuación do Estado, é necesaria a presentación inmediata do recurso xudicial de tutela de dereitos fundamentais (a vía xudicial máis rápida, ao se preferente) por violación do art. 23 da Constitución española, e anima aos grupos municipais de Coristanco a facelo.

Este vergoñento capítulo na vida política do Concello de Coristanco e do país non debería de durar nin un día máis do necesario.