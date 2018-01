En Marea denuncia que a gratuidade da AP-9 en Redondela vai servir para encubrir outra subida das peaxes

Connect on Linked in

O anuncio do goberno de que o tramo da AP-9 entre Rondondela e Vigo estará libre de peaxe leva aparallado un segundo anuncio segundo o cal Audasa poderá subir un 1% as peaxes en todo o resto do trazado da Autopista do Atlántico. A liberación deste tramo da autopista será, na práctica, unha nova subida de peaxes para todas as galegas en todos os tramos da vía. En Marea pide a anulación dese 1% de incremento e que se libere o tramo entre Redondela e Vigo.

En Marea considera que a liberación de peaxes do tramo tería que ser feita sen contrapartidas costeadas polos usuarios tendo en conta o volume de ingresos e beneficios que xenera esta vía á empresa concesionaria e tendo en conta tamén os recentes incrementos de peaxe que o goberno autoriza a Audasa e que a sitúan entre as máis caras da Península.

Desde En Marea se considera que o volume económico do 1% de subida en todo o tráfico da AP-9 ten un montante moi superior ao que pode supoñer deixar de cobrar a peaxe no tramo entre Redondela e Vigo, de maneira que Audasa volverá a sacar partido encarecenco a vida das galegas e facendo pasar por unha rebaixa o que na práctica será un novo encarecemento do custe das peaxes en menos dun mes.