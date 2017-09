En Marea denuncia a intención do PP de dar máis privilexios ás eléctricas no sector eólico

Connect on Linked in

O viceportavoz de En Marea no Parlamento de Galicia, Antón Sánchez, realizou esta mañá xunto co deputado Francisco Casal e os representantes de Salvemos Cabana, unha visita aos terreos onde está prevista a instalación do parque eólico de Mouriños. Tras a visita Sánchez denunciou que a Proposición de Lei de Fomento de Iniciativas Empresariais presentada polo PP é “ un compendio de medidas que buscan dar máis privilexios ás grandes empresas de determinados sectores estratéxicos, e minar as posibilidades da cidadanía para facerlles fronte reducindo á mínima expresión a participación pública e as garantías ambientais”.

Unha mostra máis é a súa Disposición Adicional segunda onde se definen os Proxectos declarados de especial interese e as consecuencias que terá esta declaración.

Deste xeito serán declarados proxectos de especial interese os que se desenvolvan no marco de poxas para a asignación de réxime retributivo específico a instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de tecnoloxías renovables, impulsadas ao amparo do disposto no Real Decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos. A consecuencia que terá esta declaración de aprobarse esta lei nestes termos é que automaticamente será considerada prioritaria a súa tramitación e os prazos para a súa autorización e para a tramitación ambiental serán reducidos á metade.

Ademais a súa declaración de utilidade pública será outorgada polo órgano competente en materia de enerxía e suporá automaticamente a prevalencia deses proxectos sobre outra utilidade pública sexa o aproveitamento do monte, o sector turístico ou a preservación dos valores ambientais.

“É un escandaloso outorgamento de privilexios para as empresas eléctricas que sexan adxudicatarias do sistema de poxas que desenvolvan proxectos de parques eólicos, plantas de biomasa, de queima de residuos, ou de coxeneración, que terán o camiño expedito para levalos a cabo de xeito rápido pasando por riba dos dereitos das persoas propietarias do terreo, e por riba do dereito deste país a integrar outros usos no seu territorio e a conservar os seus valores ambientais e paisaxísticos”asegurou Antón Sánchez.

Estes proxectos son negocios suculentos e privados e sen embargo o señor Feijóo aposta por dar máis poder ás empresas e dificultar as posibilidades de oposición social que terá a metade de tempo e menos posibilidades de facerlle fronte. “Con esta proposición de lei aínda sería máis difícil, practicamente imposible facer fronte a proxectos coma o do Parque de Mouriños que supoñen un beneficio enorme para a empresa e prexuício para a veciñanza” salientou.

O viceportavoz de En Marea lamentou que non se atenta á xente para a que “a prevalencia é conservar o Castelo de Borneiro e o seu entorno como un patrimonio único e non colocar alí uns aeroxeneradores porque sexa o mellor lugar para darlle negocio a Gas Natural-Fenosa”.

En Marea advirte de que se xa é difícil para a sociedade civil facerlle fronte a estes xigantes empresariais coa lexislación actual máis o será si isto se aproba. “Demostra que a prevalencia de Nuñez Feijoo é do interese privado sobre o interese público”concluíu.