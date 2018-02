En Marea denuncia que o veto do Goberno á PL Gardacostas está sustentado en datos falsos

A deputada Yolanda Díaz insistiu en que neste caso “é especialmente doloroso” porque o PP “está a xogar cos traballadores e traballadoras”.

“Esta iniciativa presentouna o PP como PNL no Parlamento galego, pero non se molestaron en facer unha Lei. Agora, o PP en Madrid veta o seu debate demostrando que despreza a Galicia e particularmente a Feijóo”.

“É evidente que as razóns do Goberno para vetar non se dan. Son fraudulentas. Estase a producir un agravio directo, por iso presentamos un recurso de reconsideración á Mesa do Congreso e falaremos con todos os grupos, porque se Ciudadanos non fai a pinza co PP, levantaríamos o veto”.

Pola súa banda, aos representantes sindicais Roberto Varela, secretario xeral da CIG autonómica e Xoán Canedo, Gardacostas e presidente do comité de empresa de Pontevedra, aseguraron que o escrito do veto “é unha chapuza”.