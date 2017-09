En Marea empraza a Fomento a chegar a un acordo e abordar dunha vez a rehabilitación do Paseo de Bouzas

Print This Post

A deputada de En Marea, Alexandra Fernández Gómez, presentou unha iniciativa parlamentar dirixida ao Ministerio de Fomento para emprazalo a poñerse dacordo co concello de Vigo e con Zona Franca co obxectivo de abordar dunha vez a necesaria rehabilitación do Paseo de Bouzas.

A deputada de En Marea tamén solicitou ao Ministerio o Convenio asinado en 1997 entre o concello, a Autoridade Portuaria e Zona Franca. Alexandra Fernández denuncia o mal estado do paseo peoníl de Bouzas, construido pola Autoridade Portuaria en 2010 e que sofre un importante deterioro, até o punto de que se teñen producido caídas e accidentes.

“A veciñanza quer solucións non debates interminábeis”

A parlamentar de En Marea salienta que “se trata dun paseo moi frecuentado polos habitantes da zona e de Vigo e que se emprega para facer exercicio ou como zona de esparcimento”. Fernández asegura non entender como “algo tan sinxelo e que non implica grandes investimentos, pode converterse no conto de nunca acabar. Resulta desolador que algo tan simple leve a debates interminábeis. Discusións e administracións pasándose a pelota desde hai tempo mentras o firme empiora”.

Alexandra Fernández quer que o Ministerio aclare a situación, que as tres administracións se poñan en contacto e se remate o tema cunha reforma do paseo. “Non é posíbel afrontar esto desde unha perspectiva máis construtiva?”.