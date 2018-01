En Marea esixe á Xunta que volva a mesa de negociación cos traballadores e traballadoras da Xustiza

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Desde o grupo parlamentario de En Marea lamentan que “o vicepresidente Alfonso Rueda estea máis interesado en encubrir os casos de corrupción que en poñer os medios e recursos necesarios para loitar contra ela”. O voceiro Luís Villares considerou “totalmente inaceptable” a ruptura das negociacións cos traballadores e traballadoras da Xustiza como consecuencia de que o Goberno galego desdíxose daqueles avances que se produciran na mesa de negociación algo que foi considerado polo voceiro como “especialmente grave” xa que hai unha oposición unánime da Cámara galega en apoio as reivindicacións destes traballadores. “É fundamental contar con bos medios persoais para a loita contra a corrupción e en xeral mellorar as condicións da administración de Xustiza do noso país “ asegurou Villares.

Neste sentido, o voceiro de En Marea lamentou que “en lugar de estar preocupado por isto, Alfonso Rueda ocúpase e preocúpase unicamente de tapar os casos de corrupción que en concellos como o de Valga están atenazando ao seu partido”. “Unha vez máis este tipo de comportamentos deixa ao descuberto a verdadeira natureza do PP e a súa falla total de vontade para acabar coa corrupción no noso país” sinalou Villares.

Por todo isto, desde En Marea esixen a volta inmediata da Xunta de Galicia á mesa de negociación retomando o punto xa acadado e que culminen esta negociacións nos mesmos termos nos que se pronunciou a Cámara galega hai apenas un mes.