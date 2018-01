En Marea lamenta que Feijóo non vaia aproveitar as xuntanzas de hoxe en Madrid para defender os intereses de Galicia e non só os duns poucos

O grupo parlamentario de En Marea preguntará o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, polo colapso nas urxencias que unha vez máis vive o noso sistema sanitario público. Un colapso que como asegurou o voceiro Luís Villares non se da so neste servizo senón en todo o sistema a consecuencia da “gripe” do Goberno Feijóo e a súas continuas políticas de recortes que están a deixar sen persoal a sanidade galega. “Temos un bo sistema sanitario infradotado de persoal co obxectivo de derivar a privada” asegurou Villares.

En Marea levará ao vindeiro pleno da Cámara unha iniciativa na que se denunciará o problema de contaminación por Lindano en Porriño orientada tanto as consecuencias negativas sobre a saúde das persoas e o medio ambiente. Os proxectos de megaminería como o de Touro que se están a levar a cabo sen control administrativo será o tema que centrará outra das iniciativas do grupo parlamentario en pleno.

Unha vez máis En Marea falará da AP-9 ante o pleno da Cámara denunciando unha vez máis a intolerable subida de prezos da peaxe que supón “un novo sablazo tanto ás familias como ás empresas que perderán competitividade ao aumentar os seus gastos”. O voceiro de En Marea lamentou que o presidente da Xunta non vaia aproveitar a xuntanza de hoxe co Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, para falar desta subida de peaxe da que “non dixo nin pío desde o principio”.

Outros asuntos que o grupo levará serán medidas para garantir os dereitos e singularmente o da igualdade, cunha iniciativa relativa ao ensino inclusivo de alumnado para alumnado autista e outra para garantir a accesibilidade universal. Luís Villares aportou datos preocupantes relativos a Galicia no que destacou a importante diferencia no gasto por habitante relativo a servizos sociais que no noso país está en 274 euros fronte os 339 euros do Estado. Tamén no relativo a prazas de residencia para maiores onde Galicia ten un 50 por cento menos que o Estado. Tema que tamén podería aproveitar para tocar o tema do financiamento autonómico para dar solución a estes temas na xuntanza co ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, “pero o pagafantas non o fará por que non vai falar en representación de Galicia senón so duns poucos”.