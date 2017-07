En Marea pide a dimisión do conselleiro de Educación por actuar de costas á comunidade escolar e ao Parlamento

Connect on Linked in

En Marea pediu a dimisión do conselleiro de Educación pola súa actuación no anunciado peche de centros en catro localidades galegas: As Pontes, Outes, Ribadavia e Porriño. Coa presenza na tribuna de invitados de nais e pais dos centros que pechou a consellería, Luca Chao pediu que o conselleiro dimita do seu cargo por ter ocultado á comunidade educativa e ao propio Parlamento de Galicia tras intervir no pleno anterior e non explicar os planos que tiña a consellería para esos colexios.

A deputada de En Marea asegurou na súa intervención o carácter ocultista con que se está xestionando a Consellería de Educación, ademais de ignorar ao Parlmento “Ignoran ás familias, ignoran aos sindicatos, ignoran ao profesorado, ignoran as nenas e nenas que non queren que lles pechen as escolas. Mesmo ignoran aos seus concelleiros e concelleiras, por exemplo nas Pontes, avergoñados de formar parte do seu partido”.

Tamén sinalou Chao que o que a consellería denomina “reorganización” vai prexudicar á comunidade escolar de todos os centros afectados. “estes peches son un erro. Son un erro porque pechar escolas supón que outras van estar ateigadas, supón que nas aulas onde antes tiñamos vinte estudantes agora teremos 30, supón que o profesorado non vai dar abasto, supón que haxa unha atención menos personalizada. E iso, sábeo ben, redunda en prexuízos para quen máis precisa. Pechar escolas supón menor calidade para o ensino público. Supón, en definitiva, menos dereitos”.

Luca Chao sinalou na súa intervención no Parlamento que a política do PP está clara respecto á Educación “Dende que vostedes chegaron ao goberno o ensino público acumulou unha perda de 195 millóns de euros. 195 millóns de euros menos que teñen implicacións claras. Vostedes son os responsables de que o ensino público galego conte hoxe con 1200 docentes menos. Teñen tamén o récord de ter pechado en 8 anos 116 escolas e 562 aulas suprimidas. E isto sen sumar os deste ano. Todo en base a criterios económicos que non ven máis aló de aforros curtopracistas e comprometen o futuro de comarcas enteiras”.

A deputada tamén se referiu ao xeito en que o goberno disimulaba as decisións de pechar con outras denominacións,”criterios pedagóxicos, unha auténtica burla coa que tratan de disimular o despropósito deste ano polo cal deciden pechar a escola de Navascués en Outes e o Monte Caxado nas Pontes. Seica agora aforrar non queda ben e prefiren falar de criterios pedagóxicos. Hai que ver coa neolinguaxe do partido popular. Onde hai peches vostedes falan de extincións, onde hai recortes vostedes falan de optimizar recursos e onde hai criterios políticos e económicos vostedes falan de criterios pedagóxicos”.

Declaracións de representantes das Anpas e profesorado tralo debate

Representantes das Anps e do profesorado dos centros que pechará a consellería explicaron que estaban “indignadas coas palabras do conselleiro de Educación sobre a situación dos centros”. En primeiro lugar, porque a consellería “en ningún momento se puxo en contacto con nós antes do peche, nin co profesorado nin coas anpas”. Tamén explicaron nais do centro de Outes que o explicado no pleno non se correspondía coa realidade porque coa anpa dese centro non se puxo ninguén en contacto e mesmo que “o deputado do PP e tenente alcalde de Outes explicounos que non quería falar con nós porque estabamos moi nerviosas”.

As nais tamén lamentaron que as razóns “pedagóxicas” as que aluden en Educación “tampouco foron consultadas co profesorado ou coas anpas dos centros”.