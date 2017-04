En Marea pide explicacións ao Goberno polo acontecido no Instituto da Muller

163 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A deputada de En Marea, Ángela Rodríguez, presentou unha batería de preguntas ao Goberno após as declaracións realizadas pola directora do Instituto da Muller, Lucía Carme Cerón, con motivo do X aniversario da Lei de igualdade.

“A citada directora, como recollen nun artigo do diario Público a súa directora e a súa directora adxunta, dá certas declaracións moi graves, que merecen polo menos unha explicación que a exima de non incurrir en contradicións co cargo que ostenta e as súas responsabilidades, e que máis ben serían unha mostra clara da súa evidente incapacidade para ocupar o cargo para o que foi nomeada”, sinala a deputada.

A directora deste organismo asume en varias declaracións que a muller “busca traballos temporais e pequenos, para ser unha axuda á carga familiar, a cal recoñece que no súa maior parte a asumen as mulleres”.

Respecto da violencia machista, Cerón asume descoñecer cales son os “malentendidos” que levan aos homes a asasinar ás mulleres, “por celos ou non sei que”, asegura, a pesar de que os motivos están perfectamente detallados na nosa lexislación.

Por si o anterior non fose suficiente, como mostra última do seu absoluto descoñecemento, Cerón afirma que quen debe decir non á violencia machista, “somos as mulleres”, coma se nas nosas mans estivese a responsabilidade de rematar co machismo e pouco ou nada tivesen aquí que facer os maltratadores.

“Todas estas afirmacións serían gravísimas en boca de calquera político nun contexto democrático nun país que fai bandeira da súa loita contra a violencia machista, e supoñerían nunha democracia sa, a súa inmediata dimisión”, sinala a deputada.

Por este motivo, En Marea pregunta á minista de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, de cuxa carteira depende o Instituto da Muller, si pensa “cesar do cargo á señora Lucía Carmen Cerón”.

Ademais, e despois de que o Instituto da Muller despedise fai uns días a oito técnicas por denunciar a súa situación laboral, En Marea tamén pregunta por a situación das traballadoras e técnicas e polo financiamento da organización.

“Cantas traballadoras ten actualmente o organismo e a cargo de que funcións? Cal é a súa situación laboral? A que se debe o despedimento despido destas oito traballadoras?”

“Considera a ministra de Sanidade Servizos Sociais e Igualdade que co actual desmantelamento, a actual dirección e a actual xestión é posible que o Instituto da Muller cumpra coas funcións encomendadas?”, inquire a deputada.





