En Marea pide nas emendas aos orzamentos 12,5 millóns para un plan de axudas á edición literaria en galego e tradución de obras galegas

O deputado de En Marea, Miguel Anxo Fernán Vello, explicou nun día tan sinalado como o de hoxe, o Día das Letras Galegas, as emendas presentadas por En Marea aos Orzamentos Xerais do Estado en materia de cultura e lingua.

Impulsar a edición en lingua galega:

Así, destacou a partida de 5 millóns de euros que En Marea solicita para un Plan de axudas á edición literaria en lingua galega, en linguas cooficiais. Tamén pide unha partida de 5 millóns destinada a un Plan de axudas para a tradución de obras literarias en galego, e 2,4 millóns para subvencións destinadas á tradución a idiomas estranxeiros de obras literarias escritas en galego.

Fernán Vello considera que “a diversidade lingüística é unha riqueza a impulsar desde as Administracións públicas, en lugar de marxinala. Os libros e a cultura son unha forma de promocionar a nosa lingua, e o intercambio cultural con obras doutras literaturas é asemade un mecanismo de espallar o galego”.

O parlamentar destaca tamén o incremento que En Marea pide para o orzamento destinado á Real Academia Galega, 716.000 euros máis para a institución da lingua galega co obxectivo de que estea suficientemente dotada para levar a cabo o seu importante labor. Para o deputado de En Marea “as nosas emendas pretenden paliar a falla de políticas destinadas a incentivar a diversidade lingüística no estado”.

Partidas para o cinema en galego

Non esquece o deputado de En Marea o sector audiovisual. “Demandamos unha partida de 10 millóns de euros para un Plan de axudas ás producións cinematográficas en lingua galega, catalán e euskera. O eido audiovisual é outro medio de comunicación no que se precisa impulsar a producción en lingua galega”. Para proxectos de investimento en empresas culturais, En Marea solicita 15 millóns de euros.

Fernán Vello indica que pedimos un monto de 15 millóns de euros para a recuperación do patrimonio histórico cultural galego, 15 millóns para a recuperación da Vía Romana Braga-Astorga e 5 millóns para a mellora de roteiros, equipamentos do Camiño de Santiago.

No capítulo museístico e de bibliotecas, En Marea pide diversas partidas para o Museo Marco de Vigo (100.000 euros), para a Biblioteca do estado en Vigo (100.000), para aumentar a partida do Museo Arqueolóxico de Ourense (2,1 millóns), para a restauración dos bens do mosteiros de Santa Catalina de Ares (6 millóns).