En Marea pide a posta en marcha do Plan de saúde mental con carácter urxente

A vicepresidenta do Parlamento de Galicia e deputada de En Marea, Eva Solla presentou unha moción na que se reclama a posta en marcha urxente do Plan de Saúde Mental e un compromiso orzamentario por parte do goberno para o seu desenvolvemento integral.

Eva Solla pide que se poña en marcha unha comisión técnica para deseñar un proceso participativo coas profesionais de saúde mental de Galicia. Este será o punto de partida para facer un desenvolvemento correcto dun plan que cubra todas as necesidades da poboación de Galicia.

Na mesma moción, En Marea pide que se avalíen os traslados de pacientes de antigos manicomios para reubicalas en centros con atención especializada en saúde mental, tal e como precisan estes pacientes.

Estes son os puntos da moción de En Marea:

1.- Desenrolar o novo Plan de Saúde Mental con carácter urxente mediante unha Comisón Técnica que estableza un proceso realmente participativo no seu deseño coas e cos profesionais da saúde mental.

2.- Asignar ao novo Plan de Saúde Mental un compromiso orzamentario que permita levalo a cabo.

3.- Desenrolar un novo Plan de Atención e Prevención do Suicidio nos mesmos termos.

4.- Avaliar con carácter inmediato a situación das persoas que foron trasladadas dende os antigos manicomios para poder ubicalas en servizos públicos que conten coa atención especializada en saúde mental que estas persoas precisan.

5.- Reforzar a Unidade de hospitalización infanto xuvenil do CHUS dotándoa das e dos profesionais e recursos previstos antes da súa apertura.

6.- Levar a cabo neste ano o deseño coas e cos profesionais da nova Unidade de hospitalización infanto-xuvenil da zona sur de Galicia.

7.- Levar a cabo no marco do novo Plan de Saúde Mental unha planificación para o incremento de profesionais na saúde mental, poñendo especial énfase nas unidades de saúde mental e nos hospitais de día e dotando a estas de persoal da psicoloxía clínica”.

PLAN DE PREVENCIÓN DO SUICIDIO

Na mesma moción, En Marea pide tamén a posta en marcha dun novo plan de atención e prevención do suicidio co seu correspondente orzamento, tendo en conta que as cifras de suicidio en Galicia medraron en Galicia un 7% entre 2015 e 2016.

Desde 2008 o número de suicidios en Galicia supera ao de mortes en accidentes de tráfico, unha tendencia que se vai acentuando cos anos ata chegar a duplicalos. En 2014, en Galicia morreron 181 persoas en accidente de tráfico e 371 a cousa dos suicidios. Desde En Marea se reclama unha reacción por parte das institucións para evitar sucidios semellante á que se ten para previr as mortes nas estradas. Os datos de mortes por suicidio e a traxedia que se agocha detrás de cada número supón un gravísimo problema para unha sociedade como a galega.

O incremento dos suicidios é en gran medida un síntoma da dor inmensa que experimenta a sociedade con motivo da crise. Un suicidio non é nunca un asunto privado, senón que responde a cuestións estruturais que son, por definición, políticas. Así, durante os anos máis duros da crise, no período comprendido entre 2007 e 2014, España foi vítima dun aumento dos suicidios do 20%, o que se traduce na tráxica morte de 3.910 persoas. Obsérvase, ademais, que un dos maiores incrementos prodúcese na franxa de idade que está ao redor dos 50 anos (un 38%) que coincide precisamente cun dos grupos de poboación máis castigados pola ausencia de emprego e a precariedade.

No caso de Galicia, o ano pasado atopamos a maior diferenza co resto do estado precisamente nos homes de mediana idade e, polo tanto, en idade de traballar e de formar parte activa da sociedade. Entre os 40 e os 49 anos a taxa de suicidios en Galicia foi de 15 persoas por cada 100.000 habitantes; se nos centramos só nos homes, que presentan unha maior mortaldade por suicidio que as mulleres, a cifra e de 25 por cada 100.000. No resto do estado, a taxa e de 10 persoas (15 varóns) por cada 100.000.