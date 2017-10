En Marea pon en valor o “exemplo de civismo e compromiso ético e político” amosado pola cidadanía de Catalunya

Connect on Linked in

En Marea quere poñer en valor no día de hoxe o “exemplo de civismos e compromiso ético e político amosado pola sociedade de Cataluña que non foi correspondido polo Estado”. “O valor político do referendo de hoxe foi evidente, xa que puxo de manifesto a existencia dunha sociedade soberana, valente e consciente que quería algo tan básico como decidir sobre o seu futuro” como destacou o voceiro de En Marea, Luís Villares. “A sociedade catalana falou e falou claro, queren opinar, queren exercer a dignidade cidadá máis evidente que é o dereito democrático de votar” afirmou.

Fronte a isto, “a brutal represión policial ordenada por Mariano Rajoy que ameaza dereitos fundamentais no so en Cataluña senón en todo o Estado”. “Rajoy constitúe hoxe unha ameaza ás liberdades públicas” declarou Villares.

Por iso, para En Marea é hora en primeiro lugar de recoñecerlle á cidadanía de Cataluña a súa achega á democracia como valor esencial dunha democracia moderna. En segundo lugar, chegou o momento de constituír unha fronte amplía para desprazar ao PP do Goberno para preservar a democracia. E en terceiro lugar, é necesario “pedir a dimisión de Mariano Rajoy hoxe mesmo porque en todo este tempo estivo agochado de xeito covarde, isto non é un conflito pola lei, e un conflito por ensanchar á democracia, un conflito que só se pode solucionar con máis diálogo, máis democracia, máis liberdade e por suposto máis política” destacou o voceiro de En Marea. “Nin as porras, nin o Código penal, arranxarán a situación, so a política. E polo tanto é o tempo de desprazar do Goberno a quen se negou a dialogar” concluíu.