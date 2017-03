En Marea preguntará ao presidente da Xunta polas declaracións xustificando o emprego das “zonas grises“ no relativo ao financiamento irregular do PP

297 COMPARTIDOS Facebook Twitter

En Marea preguntará ao presidente da Xunta de Galicia na vindeira sesión de control do Parlamento de Galicia polas súas vergoñentas declaracións nas que trataba de normalizar a utilización das “zonas grises“ da Lei no financiamento dos partidos e do PP en particular. O viceportavoz parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, cualificou de indecente que un presidente da Xunta de Galicia trate de “restar importancia a un problema importantísimo como é a corrupción no seu partido tentado ao tempo de meter a todo o mundo no mesmo saco“.

O grupo parlamentario preguntará ademais ao Goberno pola recente orde publicada pola Consellería de Educación relativa ao ensino concertado coa que buscan consagrar os concertos privados e as axudas a centros que segregan por sexo, nunha aposta por “un sistema educativo retrogrado e reaccionario e un modelo privatizador“. “Non afecta so a que tipo de educación queremos para as nosas mulleres e homes senón tamén ten que ver coa corrupción e privatización“ salientou Sánchez referíndose as informacións coñecidas nas que o ex conselleiro madrileño e ex dirixente do PP, Francisco Granados, nas que o relacionaban non só coa trama da Púnica senón tamén co cobro de 900.000 euros de diñeiro público por cada centro concertado que se adxudicaba.“Tamén hai detrás disto negocio cun ensino que pagamos todo. Habería que camiñar potenciar ensinanza publica“ denunciou o viceportavoz de En Marea.

En Marea levará tamén ao pleno da vindeira semana unha moción sobre a desigualdade salarial a que como asegurou Antón Sánchez, “non se trata dun erro do sistema senón que a estrutura que queren impoñer asentase sobre a desigualdade, todas as políticas levadas acabo van enfocadas a consolidar esta desigualdade“. En Marea pola contra propón un cambio no modelo no que a xente moza recupere as expectativas agora perdidas, e no que non existan os salarios de pobreza actuais que provocan a pobreza enerxética e moitos outros problemas que foron tamén recollidos polo propio informe da Valedora do Pobo.

A xestión da saúde mental, as actuacións sobre a praga avespiña do Castiñeiro que pode provocar graves danos na produción, ou o polígono industrial de Vimianzo son outras das cuestións que o grupo parlamentario de En Marea tratará no vindeiro pleno do Parlamento de Galicia que terá lugar os días 4 e 5 de abril.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial