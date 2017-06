En Marea preguntará no Parlamento cales foron os motivos que provocaron que servizo de emerxencias tardaran unha hora e media en atender o incendio declarado na Illa

Connect on Linked in

En Marea preguntará no Parlamento de Galicia para reclamar ao Goberno galego explicacións pola tardanza en actuar no incendio declarado na Illa no que os veciños e veciñas tiveron que facer fronte ao lume sos nun monte situado no lugar de Outeiro, preto das casas. Segundo as denuncias da veciñanza os servizos de emerxencias non acudiron ata pasada unha hora e media de chamada ao 112.

O grupo de En Marea considera inadmisible este tempo de resposta desde que se realiza a chamada ao teléfono de emerxencias e se atende a situación polo que preguntará no Parlamento cales foron os motivos de este retraso.