En Marea presenta iniciativas para abrir a uso civil as instalacións da Escola Naval de Marín

En Marea rexistrou esta semana varias iniciativas sobre a localidade de Marín após as xuntanzas que mantivo a deputada Alexandra Fernández, onde recolleu varias demandas da veciñanza,

Fernández, xunto co deputado Miguel Anxo Fernán-Vello, presentaron unha Proposición non de Lei (PNL) para o seu debate na Comisión de Defensa na que pide abrir ao uso civil “as instalacións deportivas da Escola Naval militar de Marín”.

En Marea pide “formalizar un Convenio de colaboración entre a Escola Naval Militar de Marín e o concello” co fin de abrir ao uso civil as instalacións.

Ademais, pide “abrir unha mesa de diálogo co consistorio de Marín para estudar a posibilidade de que outros servizos públicos cos que conta a Escola Naval poidan ser usados polos habitantes da vila”.

PORTO DE MARÍN

En Marea tamén presentou unha batería de preguntas sobre a contaminación acústica e visual procedente do Porto de Marín.

“Coñece a Autoridade portuaria o problema de impacto acústico e visual que sofren os veciños e veciñas de Marín ao lindar o porto coa Avenida de Ourense, lugar de lecer, esparcimiento e habitado?”, pregunta a deputada Alexandra Fernández ao Goberno.

En Marea tamén pregunta si se considerará a pertinencia de instalar pantallas acústicas para minimizar a contaminación procedente do ruído ou que outras medidas están dispostos a adoptar.

Por outra banda, tamén se inquire pola disposición que tería a Autoridade portuaria para participar financieramente na construción do carril bici.

PRAIA DE AGUETE

Sobre a praia de Aguete, a deputada pregunta pola regresión medioambiental que sofre.

“Coñece o Ministerio de Medio Ambiente o grave deterioro que sofre o arenal de Aguete desde a construción do porto deportivo na década dos 90?”, inquire En Marea.

Este grupo tamén pregunta ao Ministerio si realizou barimétricas para coñecer a evolución do areal e, de ser así, cales foron as conclusión.

“Que disposición ten o Ministerio a abordar este problema coa Xunta e co concello de Marín a fin de analizar a regresión do arenal de Aguete e poder adoptar as medidas pertinentes para frear leste deterioro?”, pregunta En Marea.



