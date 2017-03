En Marea presenta en Vigo as respostas do Goberno sobre a Biblioteca do Estado, sobre a Edar, a conversión da AP-9 na entrada da cidade e sobre o CIS

392 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A deputada, Alexandra Fernández, presentou este luns as respostas do Goberno ás preguntas que rexistrara En Marea sobre a Biblioteca do Estado, sobre a Edar de Lagares, a conversión da AP-9 na entrada de Vigo en travesía urbana e sobre o centro de inserción social (CIS) xunto co concelleiro da Marea de Vigo Xosé Lois Jácome.

Respecto á Biblioteca do Estado, o Goberno, como habitúa a facer, pásalle a pelota ao concello porque non ten aínda dispoñibilidade dos terreos, máis non se compromete orzamentariamente.

“Temos unha parálise por parte do Goberno e do Concello que hai que resolver canto antes respecto á Biblioteca do Estado”, denunciou a parlamentar na rolda de prensa.

Desde En Marea “estaremos vixiantes e miraremos con detalle os orzamentos do Estado para ver se hai consignación orzamentaria, e en caso contrario será unha das nosas emendas”.

En canto á conversión da entrada da AP-9 en Vigo en travesía urbana, o Ministerio de Fomento di que o está a estudar pero xa emprega a excusa da concesionaria. “Este argumento non nos vale, porque é competencia de Fomeno declarar travesía urbana un anaco de autoestrada que pasa por zona urbana de Vigo. A súa conversión en travesía melloraría a habitabilidade e conviviencia na cidade porque rebaixaría a contaminación acústica”.

Sobre a Edar, o Goberno concreta a data da súa entrada en funcionamento: no segundo semestre deste ano. Sin embargo, nada resposta sobre as nosas demandas e cuestións para que se reúna coa veciñanza da zona e se minimice o impacto desta macro infraestrutura na zona. “Consideramos de suma importancia que ademais de facer a infraestrutura, tamén atenda os plantexamentos dos afectados e afectadas. En canto se poña en marcha, estaremos atentas a que se coide este aspecto, do contrario, voltaremos a dirixirnos ao Goberno”, asegurou Fernández.

En canto ao proxecto de ampliación e modernización do CIS, “non nos valen escusas como que a poboación reclusa diminuiu. A súa mellora e ampliación segue a ser necesaria e tamén e trasladarémolos aos orzamentos do Estado”. Respostas: https://gallery.mailchimp.com/124110c5c4ca02bed7d557215/files/1203e14c-54c4-4d3f-ba59-6f93a3a0eb86/RESPOSTA_CIS_VIGO.pdf https://gallery.mailchimp.com/124110c5c4ca02bed7d557215/files/9da01d15-5c89-4350-8bc4-5c84e4de8a28/BIBLIOTECA_ESTADO_VIGO.pdf https://gallery.mailchimp.com/124110c5c4ca02bed7d557215/files/3a498aa4-4dde-4e5c-b348-61527ff6c0ea/RESPOSTA_EDAR_VIGO.pdf https://gallery.mailchimp.com/124110c5c4ca02bed7d557215/files/fcc0fcfa-8246-40d6-9a92-6ead692c5981/RESPOSTA_TRAVESÍA_URBANA_ENTRADA_AP_9.pdf



