En Marea propón unha modernización da redes de augas en Galicia para cambater os efectos da sequía

O voceiro de En Marea, Luís Villares, explicou o posicionamento que defenderá o grupo parlamentario na vindeira sesión plenaria do Parlamento de Galicia e que terá como puntos fundamentais a reclamación de explicacións ao presidente da Xunta sobre a indemnización que os galegos deberán pagar ás empresas eólicas por conta das manobras do goberno do PP sobre o concurso eólico. En Marea preguntará tamén se a maneira de promocionar Galicia que ten o PP é utilizar fotos de balsas tóxicas para os anuncios turísticos. Entre outras propostas para o pleno, En Marea defenderá a modernización das redes de suministro de auga en Galicia para combater os efectos da seca.

Luís Villares explicou que o PP asegurou que o concurso eólico era ilegal, “pero non o era, e isto costounos aos galegos máis de tres millóns de euros”. O voceiro de En Marea apuntou que, ademais dos cartos, por causa do PP Galicia “quedou fóra da carreira polas enerxías renovables nun momento en que estaba sendo punteira neste tipo de enerxías”. En Marea pide, unha vez máis, a comparecencia de Fejóo para explicar os porqués das decisións da Xunta e tamén para explicar por que os galegos teñen que asumir cos seus cartos a decisión do PP.

Segundo o voceiro, se se suman casos como o das eólicas, os anuncios de turismo e a seca que está padecendo Galicia, “chegamos á conclusión de que no hai ideas no PP”. Neste sentido, Villares recriminou á Xunta un anunción publicado recentemente en todos os medios de Galicia no que se utiliza como reclamo turístico a imaxe da balsa de residuos tóxicos do Monte Neme, nas proximidades de Carballo. Villares preguntará ao PP se esa é a idea que teñen do que se debe promocionar no país e se é lóxicoque Galicia teña balsas de residuos tóxicos.

Para combater os efectos da seca en toda Galicia, En Marea levará ao parlamento oito medidas que teñen como principal intención mellorar as redes de suministros de auga de maneira que se evite as perdas de caudal. As medidas que propón En Marea teñen como obxectivo conseguir unha xestión máis eficaz no transporte da auga en toda Galicia.

PREGUNTA AO PRESIDENTE

Luís Villlares anunciou que a pregunta ao presidente desta próxima sesión plenaria será sobre a Lei de saúde de Galicia. O voceiro explicou que non hai xeito de que “a propaganda do PP esconda a verdadeira situación da sanidade porque cando a xente vai “ao médico e non hai médicos, que non se cubren as vacacións, que hai menos servizos, dáse conta da magnitude do problema”.

O voceiro sinalou que en hospitais como Burela, Monforte, O Salnés, O Barco se “están reducindo as especialidades, se dá conta do problema que hai na sanidade”. Engadiu o voceiro que sucede o mesmo coas listas de agarda e que a reforma que “pretende o PP afonda no problema ao eliminar as áreas sanitarias”. “A xente destas comarcas perciben estes problemas e por iso as manifestacións que está habendo estes días son multitudinarias”.

Sinalou Villares que a xente que votou ao PP “está decepcionada” porque “non quería que lles pechasen servizos esencias como a sanidade, votaron ao PP pero non querían estar sen médico”.