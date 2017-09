En Marea reclama unha vez máis as competencias e o rescate da AP-9

Print This Post

O ministro de Fomento volveu negar a posibilidade de que a AP-9 siga o mandato formulado polo Parlamento de Galicia e sexa de competencia autonómica. O ministro, co presidente da Xunta ao seu lado, volveu a denegar a posibilidade da xestión galega da principal vía de comunicación do país, ignorando unha vez máis a decisión tomada en pleno polo parlamento galego.

A contestación do ministro de que a AP-9 non será de xestión galega volve deixar en evidencia a nula capacidade de Feijóo para dar a valer os acordos do Parlamento en Madrid e De la Serna recordoulle ao presidente da Xunta quen manda de verdade en Galicia. En Marea considera que a actitude de Feijóo é servil con goberno de Madrid e inútil para os galegos.

En Marea reclama unha vez máis as competencias de AP-9 para Galicia tal e como deixou mandado o Parlamento de Galicia. Tamén esixe En Marea o rescate desta vía, xustificado desde o punto de vista económico e da importancia que ten para o país.