En Marea reúnese coas ANPAS de varios centros educativos de Vigo con graves deficiencias de instalacións e persoal

Esta mañá as deputadas de En Marea na comisión de Educación Luca Chao e Anxeles Cuña e maila vicevoceira Carmen Santos mantiveron unha xuntanza na sede de FOANPAS Vigo coas Asociacións de Nais e Pais dos colexios públicos Castelao (Navia) e Balaídos para coñecer as deficiencias de comedor, instalacións e persoal nos dous centros.

No caso do CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao, as nais e pais trasladaron a En Marea os graves problemas que teñen nas instalacións, trala ampliación do centro sen ter en conta as verdadeiras necesidades do alumnado. Ademais, contan con catro nenos con necesidades especiais repartidos en dúas aulas, cunha única profesora de Pedagoxía Terapeutica de apoio.

No que respecta ao comedor, a ANPA asegura que os horarios non se adaptan aos horarios das clases e “hai nenos aos que nin sequera lles dá tempo a comer”, ademais de considerar que as bolsas son insuficiente. O problema do comedor tamén lle afecta ao CEIP de Balaídos, que a maiores falan de graves deficiencias nas instalacións, de máis de 40 anos e que contan con cubertas de amianto. Doutra banda, tamén demandan máis especialistas en Pedagoxía Terapéutica pois contan con sete nenos con necesidades especiais. Nos dous casos se queixan da falta de diálogo por parte da Consellería de Educación.

Outra das grandes problemáticas tratadas na xuntanza foi o problema da falta de adapatación entre a capacidade dos centros e a demanda de cada zona. “Os dous centros están afectados pola zonificación, pois a distribución de prazas que hai para acceder aos institutos de educación secundaria está moi mal repartida”, sinala a portavoz das nais e pais do centro Castelao (Navia). “En nove anos pasamos por catro institutos e todos se foron saturando mentres aumentan as prazas nos centros concertados”. Tamén denuncian que a administración lle está dando prioridade ás empresas de transporte escolar por diante das necesidades reais das familias,

As deputadas de En Marea comprometeronse a trasladar todos estes problemas ao Parlamento de Galicia e tamén lle solicitarán á Consellería de Educación un Plan de retirada de amianto en todos os centros educativos de Galicia.



