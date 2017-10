En Marea rexeita a moción de censura presentada por Somos Fene e o Partido Popular

Print This Post

En Marea rexeita categoricamente a moción de censura presentada por Somos Fene co apoio do Partido Popular no Concello de Fene e que segue a liña de tráfico político coa que o PP está operando en concellos como Sanxenxo, Tui ou o propio Fene. Unha vez máis, o Partido Popular quere ocupar un goberno municipal atendendo só a criterios partidistas e sen ter en conta as necesidades da cidadanía.

En Marea considera que a actitude política do PP é inadmisible apoiando unha moción de censura por segunda vez e, neste caso, sen contar co apoio do PSdG, para aplicar un programa de recortes de servizos sociais contrario aos intereses da cidadanía.

Para En Marea é necesario salientar o traballo municipal que desenvolve o actual grupo de goberno formado por BNG-EU en favor das melloras sociais e da atencións ás necesidades da veciñanza, un labor dificultado permanentemente polos tres grupos de oposición nese concello.

Como sucedeu en Sanxenxo ou en Tui, no caso de Fene En Marea oponse frontalmente ás mocións de censura manexadas polo PP e nas que o partido que preside Feijóo trafica cos orzamentos da Xunta para prometer as mesmas obras que lle son denegadas aos gobernos municipais que non están na súa órbita. Deste xeito, o PP pon os orzamentos de todos os galegos a disposicións dos seus intereses directos para facer pasar por xestión o que é abuso de poder.

Ademais, a práctica do PP nos concellos que goberna directamente ou por grupos interpostos é sempre a de deixar á cidadanía no último pleno de interese, recortando en servizos sociais, en educación, en asistencia. No mesmo sentido, En Marea considera irresponsable a decisión de Somos Fene de participar nesta moción de censura que só suporá un prexuízo para Fene e a súa veciñanza.