Desde En Marea queren trasladar todo o apoio e forza para as vítimas do ataque en Barcelona e as súas familias.

Seguen con preocupación os acontecementos e manifestan o noso firme rexeitamento a este acto de barbarie.

Avui, més que mai, estem tots amb el poble de Catalunya.