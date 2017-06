Marea de Vigo levará mañá ao pleno unha moción en defensa do sector da estiba e as súas reivindicacións

265 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Para a Marea de Vigo, é importante aclarar que a perda de negocio no Porto de Vigo non garda relación co conflito no sector da estiba, sector que a día de hoxe aínda non materializou nin o primeiro día de folga.

Dentro do contido da moción, recóllense demandas na mesma liña que as propias demandas do sector da estiba, plasmadas na convocatoria de folga, dentro dos motivos e as reivindicacións que levaron ao sector a toma desta decisión.

Para a Marea de Vigo, as situacións que están sendo descritas polo Presidente da Autoridade Portuaria, corresponden a unha realidade diferente da que se está vivindo dentro do Porto, e diferente tamén á realidade que están a vivir as/os traballadoras/es da estiba. Un presidente que pide uns servizos mínimos que a propia convocatoria de folga nin os reflicte ao non ser necesarios para garantir a actividade; ou a mesmo a insistente culpabilización da situación do Porto que fai recaer sobre as/os traballadoras/es da estiba, non fai senón xerar un “chivo expiatorio” facilmente asumible pola cidadanía en lugar de tratar de poñer as ferramentas para reforzar o papel do Porto de Vigo. Defender ás persoas que dependen del, é o mellor camiño cara a recuperación da carga de traballo para o Porto de Vigo, polo que a Marea de Vigo pídelle ao Presidente da Autoridade Portuaria que defenda o Porto defendendo un sector da estiba regulado, profesional e con garantías de emprego.

Ademais da defensa dos dereitos laborais e do apoio ao sector en tódalas mobilizacións que decidan levar a cabo, na moción recóllese o cumprimento dos acordos da OIT na Convenio 137, acordos en vigor sobre os que o Estado ten o mesmo nivel de responsabilidade que sobre as sentenzas do Tribunal de Xustiza da Unión Europea en canto ao seu cumprimento.