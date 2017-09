Marea de Vigo pide que se audite a obra da nova depuradora antes da súa entrega

Connect on Linked in

Segundo as denuncias da veciñanza da zona, ademais destes acontecementos, estanse dando unha serie de feitos moi graves relativos por exemplo aos transformadores eléctricos, e incluso a máis verquidos, que parece estanse levando a cabo na zona da última ponte de madeira do Lagares e mesmo na praia de Toralla.

Ás xa coñecidas e numerosas avarías acontecidas nos últimos meses deberían contar cunha resposta contundente por parte do Concello cara ás institucións responsables desta obra, e dicir, a esixencia por parte do Goberno Municipal ao Ministerio de Fomento, responsable desta infraestrutura, do cumprimento dos protocolos de seguridade no emprazamento e a información exhaustiva sobre o que está acontecendo en materia medio ambiental.

“A veciñanza de Coruxo non pode volver a pasar pola situación provocada por unha depuradora que non cumpre as condicións medio ambientais e de salubridade que lle corresponden, e o Concello de Vigo non pode tolerar o que está acontecendo arredor das obras da EDAR”, conclúe Rubén Pérez, voceiro do Grupo Municipal da Marea de Vigo