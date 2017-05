Marea de Vigo rexistra moción pola eliminación da herba da pampa

154 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Cortaderia Selloana, coñecida como “Herba da Pampa” é unha das plantas invasoras catalogadas como máis perigosas pola UICN (Unión Internacional Para a Conservación da Natureza). Proveniente da América do Sur, a “Herba da Pampa” ten presenza na nosa cidade desde que, co gallo da construción da AP-9, pasou a formar parte da ornamentación da Gran Vía. A súa semente é liberada por milleiros, xerando unha rápida e ampla expansión, froito da cal, podémola atopar en grandes cantidades en zonas como Navia ou mesmo na Avda de Clara Campoamor. Alén da alteración paisaxística, esta planta pode resultar perigosa, entanto a acumulación de follas secas,que resultan idóneas para o espallamento de lumes.

Xunto coa moción sobre a eucaliptización, esta moción tamén incide no impacto que tiveron as plantacións de especies non autóctonas que se levaron a cabo con total descoñecemento sobre as consecuencias que podía ter, ben por un lucro económico -coma no caso dos eucaliptos para as empresas papeleiras- ou simplemente decorativo, como acontece coa “Herba da Pampa”.

Marga L. Barreiro, concelleira do Grupo Municipal da Marea de Vigo, propón nesta moción unha serie de acordos onde se conteñen un conxunto de accións a levar a cabo na nosa cidade, que pasarían , segundo Marga L. Barreiro, polo “tratamento das zonas axardinadas eliminando as especies invasoras, substitución dos exemplares por outros autóctonos non invasores cando proceda, e eliminación da Cortaderia Selloanamediante as accións xa expostas polo Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente, nas que figura o arranque con maquinaria e o tratamento con produtos, que, neste caso, deben ser ecolóxicos ou libres de glifosato, substancia xa demostrada como nociva para o medio ambiente e o ser humano”