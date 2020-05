María Chao: “Esiximos que se elabore un protocolo claro para as visitas ás residencias de maiores”

Para María, o afán electoralista de Feijóo, lévao a xogar coas familias dos residentes nas residencias de maiores e co persoal dos propios centros, por iso dende En Marea esiximos que se elabore un protocolo claro para que as familias poidan entrar nas residencias garantindo a seguridade tanto para elas coma para as residentes.

O presidente da Xunta autorizara o pasado 15 de maio as visitas ás residencias, unha actividade que non está admitida na fase 1, poñendo en perigo a saúde da cidadanía, especialmente a das usuarias das residencias de maiores (un dos colectivos con máis risco ao COVID). Dous días despois, rectificou e anulou as visitas, cumpríndose así a máxima dos últimos meses: acertan cando rectifican.

Tal e como asegura o Presidente da Sociedade Galega de Xeriatría e Xerontoloxía, non se poden autorizar as visitas sen coñecer previamente o protocolo para que as familias poidan entrar. A Xunta non estableceu protocolos unificados, tal e como demanda o Colexio de Traballo Social. O requisito de que non existan casos de COVID no concello non é suficiente, pois a maioría da xente que visita aos seus maiores non residen no Concello no que se localiza a residencia, polo tanto, poden estar contaxiadas e poñer en perigo a toda a comunidade interna.

Pola súa parte, as responsables das residencias van ter medo ao deixar entrar ás familias, pois na súa maioría non son persoal sanitario e non saben exactamente cómo proceder. Por isto, dende En Marea e seguindo o denunciado polos diferentes Colexios Oficiais, cremos imprescindible que se regule o acceso das visitas, e especialmente o uso de EPIS e o tempo máximo da estancia nas dependencias.

Tampouco se está falando do drama que supuxo esta pandemia nas residencias, e a Xunta de Galicia, sendo da súa competencia, non fai autocrítica da súa xestión. Únicamente culpa ao goberno do Estado de todos os males. Non se fala de que no conxunto do Estado, 20.000 das 28.000 persoas falecidas con COVID son persoas maiores que vivían nas residencias. Morreron por non recibir os coidados axeitados e por non sacalos fóra das residencias e trasladalos aos hospitais.

No caso galego, para Feijoo o coidado das persoas maiores non son ningunha prioridade. Non se sacou ás persoas con positivo en COVID das residencias pese a convivir con persoas con moito risco e pese a ter sitio para elas nos hospitais, por iso vemos como moitas familias denuncian condutas abusivas para a saúde, neglixencia no fornecemento de material de protección ou abandono nas cuestións asistenciais.

Dende En Marea cremos fundamental fortalecer a inspección nas residencias e tamén dotar ás usuarias delas dunhas canles efectivas e fiables para a denuncia.

En xeral, os coidados dentro da nosa sociedade seguen sen ter valor, non son cuantificables nin cuantificados, son un feito social asentado. Dase por feito que as mulleres asumen ese papel.

Dende En Marea esiximos ao Presidente da Xunta que escoite aos colectivos implicados e reflexione sobre o valor dunha sociedade na que se acadasen uns servizos sociais sólidos, con plans continuados no tempo, que procuren a verdadeira xustiza social, a verdadeira integración social, que recompoñan o estado de benestar.