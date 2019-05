María del Carmen Silva e a presidenta da Deputación visitan Industrias Guerra

Print This Post

A candidata á alcaldía de Vila de Cruces, María del Carmen Silva, e a presidenta da Deputación de Pontevedra, Carmela Silva, visitaron esta mañá de luns as instalacións de Industrias Guerra, empresa dedicada á fabricación de grúas e escavadoras, entre outro tipo de grande maquinaria. “Unha empresa punteira a nivel nacional e internacional no sector agroforestal e pesqueiro”, destacou a cabeza de lista.

“Non entendemos que desde o goberno municipal se lle veñan poñendo trabas para a súa ampliación”, denunciou María del Carmen Silva, sinalando que a actitude do actual alcalde provocou que a empresa se vise obrigada “a establecer unha parte da súa produción en concellos limítrofes”, como Silleda.

Silva lembrou que un dos principais problemas aos que se enfronta Vila de Cruces é “a despoboamento e a falta de emprego”, polo que desbotar oportunidades como a da ampliación de Industrias Guerra “é un erro que non podemos permitir”. “Temos que loitar polo noso, polas nosas empresas locais, que son as xeradoras da riqueza para o pobo e así facer que a xente se asente no concello”, explicou.

Unhas críticas que foron referendadas pola presidenta da Deputación, Carmela Silva, que sinalou que entre os obxectivos das e dos socialistas de cara á próxima lexislatura está a de realizar políticas que axuden a crear emprego e asentar poboación no rural.

“Temos que apostar por reforzar o interior da provincia, aproveitando as súas capacidades, que son moitas”, sinalou Carmela Silva. Garantir servizos e oportunidades para a poboación é un dos piares sobre os que deben descansar estas políticas, tal e como se vén facendo desde a Deputación de Pontevedra.

A institución provincial investirá ao final desde mandato case 4,5 millóns de euros en Vila de Cruces, o que supón 840,38 € por habitante. Unha cifra que supón un incremento dun 58,96% con respecto ao investido no mandato final de Louzán e os conservadores. Unhas cifras que supoñen o maior investimento feito pola Deputación na historia da vila, garantindo así a prestación de servizos e os dereitos das veciñas e veciños da vila.