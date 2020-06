María Mendiluce en Afundación en casa: «A pandemia do cambio climático é un volcán moito máis grande que o coronavirus»

María Mendiluce, integrante do Comité de Dirección do Consello Empresarial Mundial para o Desenvolvemento Sostible (WBCSD) e CEO de We Mean Business, unha das organizacións máis influentes nas relacións de medioambiente e clima e política de empresas, asegurou esta tarde que, sendo moi conscientes de que os efectos da COVID19 son devastadores, «temos que entender que a pandemia do cambio climático é un volcán moito máis grande que o coronavirus. A xente non o quere ver pero as emisións están a producir 7 millóns de mortes prematuras ao ano.» Mendiluce abriu esta tarde o ciclo de conferencias «Comprometidos co Medio e os Océanos», co relatorio «O liderado empresarial para o desenvolvemento sostible tras COVID-19». Mendiluce analizou como o coronavirus está a afectar as grandes tendencias globais, os obxectivos de desenvolvemento sostible e as grandes prioridades ante o cambio climático, e cal debe ser a resposta empresarial e gobernamental. «Todo se acelerou –subliñou–. A pandemia global provocou unha crise financeira e unha disrupción na economía para a que ningún país estaba preparado. Van perder moitos empregos que non sabemos se se van poder relanzar. O que estamos a ver coa pandemia é devastador, encóllesenos o corazón, pero tamén nos fixo reflexionar sobre a nosa situación. A xente está redescubrindo a natureza ao parar e quedarnos todos en casa. Temos a oportunidade de cambiar a dirección e facer este mundo máis resiliente, máis san e economicamente mellor».

Para a CEO de We Mean Business e integrante do Comité de Dirección do Consello Empresarial Mundial para o Desenvolvemento Sostible (WBCSD), que traballa con 200 grandes compañías, «as grandes empresas están a espertar e contactan cos gobernos para que esperten. O sector privado xa apoia unha reconstrución verde dun modo moi importante. As pemes teñen que ver nisto unha oportunidade de cambiar o modelo de negocio e apuntarse a negocios máis sostibles. Os cambios non veñen sós. Os cambios veñen cando hai xente que cre neles».

María Mendiluce ten máis de 20 anos de experiencia en desenvolvemento sostible, enerxía e acción polo clima. É membro do Comité de Dirección do Consello Empresarial Mundial para o Desenvolvemento Sostible (WBCSD), guiando a máis de 200 compañías membros sobre política climática, transición enerxética, resíduos plásticos, economía circular e mobilidade urbana. Antes de traballar en WBCSD, María ocupou cargos na Oficina Económica do Presidente de Goberno de España, a oficina do CEO de Iberdrola e a Internacional Axencia de Enerxía (París). Doutorada en Economía da Enerxía, insignia regularmente en diferentes universidades e publica en revistas académicas e medios de comunicación.

COMPROMETIDOS CO MEDIO

ABANCA e a súa Obra Social, Afundación, impulsarán durante todo o mes de xuño un intenso programa de actividades de promoción da sustentabilidade, con motivo da celebración do Día Mundial do Medio, o vindeiro venres 5 de xuño, e do Día Mundial dos Océanos, o luns 8 de xuño. Estas datas son parte do calendario de Nacións Unidas, que ten por obxectivo concienciar á sociedade sobre a contribución aos Obxectivos de Desenvolvemento Sostible, e neste caso chamar á participación con actuacións sobre o ODS13: «Acción polo Clima» e do ODS14: «Vida Submarina». O programa enmárcase no compromiso de ABANCA e Afundación a favor dun modelo sostible que permita contribuír ao equilibrio económico, social e ambiental da súa contorna, un compromiso

os 365 días do ano para mellorar a sociedade e fomentar o desenvolvemento integral de todos os que formamos parte dela. A programación, que se pode seguir en directo no portal Afundación en casa, está dirixida a públicos de todas as idades e inclúe ciclos de conferencias, coloquios, exposicións, recreacións virtuais, talleres ou proxeccións, entre outros, co obxectivo de concienciar, mobilizar e unir ao redor da acción ambiental e a xestión sostible dos océanos.

Durante todo o mes, profesionais e profesores de prestixio no ámbito nacional e internacional, impartirán sesións virtuais gratuítas en vivo e en directo a través de conferencias, presentacións, coloquios e entrevistas. Así, tras o relatorio de María Mendiluce, o secretario xeral da Confederación Española da Pesca, Javier Garat, falará mañá ás 19.00 h sobre a «Contribución da pesca aos Océanos Sostibles: A visión do sector pesqueiro internacional»; Nieves Cifuentes, responsable corporativa de Medio Ambiente e Sustentabilidade de Naturgy, abordará o 5 de xuño «Cara á enerxía do futuro: do homo sapiens á economía circular».

Ademais, baixo o epígrafe «Innovación para un océano sostible», científicos de diferentes áreas de investigación do Instituto Español de Oceanografía (IEO) ofrecerán a súa perspectiva sobre as ameazas ás que se enfrontan os océanos e as posibles solucións para unha mellor sustentabilidade desde un punto de vista ambiental e socioeconómico. Así mesmo, no coloquio «Mulleres do mar» ofrecerase a perspectiva de tres profesionais do sector: a presidenta da Asociación Nacional de Mulleres da Pesca, Rita Míguez de la Iglesia; a mariñeira e pescadora Jenifer Suárez Silva; e a responsable da área de Socioeconomía da Pesca do CETMAR Vigo, Rosa Chapela Pérez. A inscrición para as distintas sesións en directo pode realizarse aquí.

A programación inclúe, tamén, a estrea da exposición virtual «O mar nas coleccións de arte ABANCA e Afundación». Integrada por 50 obras de 28 artistas que interpretan o mar e os océanos desde distintas perspectivas, móstrase, nun novo espazo, unha galería de arte virtual para o século XXI que ten como obxectivo presentar ao público as posibilidades das novas tecnoloxías aplicadas á arte e a cultura.

Por outra banda, en Afundación en casa e dentro deste programa «Comprometidos co Medio e os Océanos», poderase visitar un mapa interactivo que recrea virtualmente unha estimación, baseada en proxeccións de datos a escala global procedentes de estudos científicos, da elevación do nivel do mar en distintos puntos da península ibérica no ano 2100.

Así mesmo, o equipo do Centro Interactivo de Educación Ambiental de Afundación, Naturnova, centro que tamén se pode visitar virtualmente, deseñou obradoiros para poñer en práctica en familia nos que se poderán facer tres experimentos: «Correntes mariñas», «Contaminación dos océanos» e «Choiva aceda». Igualmente, dentro do mesmo obxectivo didáctico e de concienciación que transcende a toda a programación, promoverase, con distintas accións de visibilización, un decálogo de boas prácticas que cada persoa de maneira individual pode implementar para coidar o medio ambiente e os océanos.