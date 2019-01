María Rey: “Pontevedra paga o prezo da traizón de Pedro Sánchez a España”

Connect on Linked in

A concelleira de Cs Pontevedra, María Rey, tachou os Orzamentos Xerais do Estado para o municipio como “o pago da traizón de Pedro Sánchez a España”.

A edil critica que o groso do investimento previsto este ano, de 25 millóns de euros, sexa para unha obra que xa está en execución, a autovía A-57 no tramo entre Vilaboa e A *Ermida, un tramo de seis quilómetros. “É dicir, que o gran investimento previsto -case a única en realidade- polo Goberno para o municipio volve ser o titular eterno da A-57, da que por certo, si que nos sae caro cada quilómetro”. E lamentou así mesmo a ausencia de partida para a reforma da ligazón do nó de Bombeiros, “unha reclamación que Cidadáns efectuou, incluíndo o entroncamento coa ponte de As Correntes, no pleno da corporación”. “E todo, ademais, coa ameaza de que o proxecto o poidan desenvolver a través dun convenio con Audasa, cuxa consecuencia sería que volverían subir as peaxes, que é como coida o Goberno á clase media traballadora”, engadiu Rey.

Doutra banda, criticou tamén que non se concrete no Orzamento as partidas ás que vai destinada o investimento de 800.000 euros nun convenio co Concello de Pontevedra. “A ausencia de novos proxectos e a *inconcreción dos que aparecen confirma que Pontevedra paga o prezo da traizón de Pedro Sánchez a España”, conclúe María Rey.