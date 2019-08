Marlaska eliminará as concertinas en Ceuta e Melilla a finais de ano

Grande Marlaska fixou como un dos seus obxectivos retirar as concertinas de Ceuta e Melilla cando chegou a Interior da man de Pedro Sánchez en xuño de 2018. Durante este tempo, realizáronse estudos sobre como eliminalas argumentando que non son un elemento disuasorio e que provocan graves lesións.

As concertinas son arames con coitelas cortantes instalados no ano 2005, baixo o Goberno de José Luis Rodríguez Zapatero. O orzamento da reforma que inclúe a substitución das concertinas en case 33 millóns de euros, dos que un 75% podería financiarse con cargo aos fondos europeos.

