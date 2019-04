Marta Rivera: “Cs propón un plan especial para o coidado do patrimonio do rural”

A candidata de Cs ao Congreso pola Coruña, Marta Rivera, visitou este sábado Ribeira acompañada pola candidata á alcaldía desta localidade coruñesa, Laura Riveiro, para coñecer as preocupacións dos seus veciños e trasladar o proxecto de Cidadáns.

“As preocupacións son as mesmas en todos os lugares que visitamos: paro, pensións ou bolsas. Sitios distintos, mesmas preocupacións”

Unha das apostas de Cs pasa por crear un plan especial para o coidado do patrimonio rural.

