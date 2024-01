Más de 1.200 personas consiguen trabajo en seis meses de funcionamiento del nuevo programa de seguimiento para desempleados estrenado en las oficinas de empleo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy el resultado de los primeros 6 meses de funcionamiento del programa de seguimiento intensivo de la demanda de empleo puesto en marcha en junio de 2023, que permitió a más de 1.200 personas desempleadas inscritas en las oficinas de empleo encontrar una ocupación en ese período.

Tal y como explicó, esta iniciativa nació “para ayudar y analizar la situación de falta de empleo entre los colectivos con más dificultades” para encontrar un puesto de trabajo. “Se trata de hacer un seguimiento personalizado de las personas que se detectó de manera objetiva que tenían más dificultades para encontrar un empleo bien por sus condiciones o bien por su permanencia, más de 5 años, en las listas de empleo”, destacó.

Gracias a este programa, se actualizan las demandas de empleo para reflejar la situación actual de los trabajadores y se refuerza la información y atención personalizada a los usuarios.

Rueda destacó que un total de 17.560 personas participaron en el programa, el 12 % del total de personas inscritas como demandantes de empleo en las oficinas gallegas. En los primeros seis meses de vigencia, 1.233 personas resultaron contratadas; “un 40 % pudieron actualizar su currículo y el 15 % iniciaron itinerarios para la mejora de su empleabilidad”.

La Administración autonómica está identificando las necesidades de las personas desempleadas a través de planes personalizados (itinerarios) para conseguir su objetivo de inserción. Gracias al nuevo programa de seguimiento, se iniciaron 2.669 de estos itinerarios suscritos con los servicios de orientación. Esta circunstancia garantizadora que los trabajadores realicen acciones formativas y participen en programas de empleo.

Gracias al programa, la Xunta de Galicia actualizó además la demanda de empleo de 7.013 personas para adaptarla a sus características personales y de busca de empleo.

Cerca de 4.000 personas dejaron en estos seis primeros meses de ser demandantes de empleo. El 31 % (1.233 personas) por ser contratadas en el marco de esta actuación. En el 35 % de los casos las bajas se realizaron de manera voluntaria, en otro 21 % las personas no estaban disponibles para el empleo (por incapacidad temporal, deberes familiares…) y el 13% restante por tratarse de personas que no están en búsqueda activa de un trabajo, pero sí acceden a actividades de formación u orientación, entre otros.

El sistema de seguimiento implantado en las oficinas de empleo se dirige a cuatro perfiles de usuario del Servicio Gallego de Empleo: (1) personas que rechazan una oferta o abandonan sin justificación un servicio de orientación, formación o mixto; (2) las que llevan más de 5 años inscritas en las oficinas de manera ininterrumpida y no habían realizado ningún curso o cita de orientación en los dos últimos años (3) desempleados que no confirman su disponibilidad para un mínimo de tres ofertas laborales en un año; (4) usuarios que no se presentan a citas de orientación laboral y carecen de itinerario de empleo activo, uno de los mecanismos de orientación que brinda el servicio de empleo autonómico.

Rueda destacó que el Gobierno gallego busca, con estas medidas, hacer que el sistema público de empleo sea “el más eficaz posible” en la busca de un trabajo. Para eso es preciso adaptarlo a las nuevas necesidades del mercado laboral y dar salida a las vacantes de trabajo que existen en la actualidad en diversos sectores económicos.