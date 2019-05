MásMóvil penalizou con máis de 400 euros a unha usuaria que pediu a baixa despois de tres meses sen servizo

Tras a reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, MásMóvil anulou unha penalización por baixa de 405 euros a unha usuaria á que nunca chegou a prestar servizo. A compañía non fixo efectiva a portabilidad das liñas de teléfono e o router que instalou no domicilio non funcionaba correctamente.

Tras a reclamación de FACUA-Consumidores en Acción, MásMóvil anulou unha penalización por baixa de 405 euros a unha usuaria á que nunca chegou a prestar servizo. A compañía non fixo efectiva a portabilidad das liñas de teléfono e o router que instalou no domicilio non funcionaba correctamente.

Para sorpresa de Leila, con todo, durante o tempo que estivo dada de alta con MásMóvil a compañía non lle emitiu ningunha factura polos servizos. Pola contra, seguía sendo a operadora que tiña contratada antes de facer a portabilidad quen lle cobraba polo uso dos servizos de telefonía e internet. Ademais, o router que lle instalaron non funcionaba correctamente, de forma que ningún aparello podía conectarse a el.

Para sorpresa de Leila, con todo, durante o tempo que estivo dada de alta con MásMóvil a compañía non lle emitiu ningunha factura polos servizos. Pola contra, seguía sendo a operadora que tiña contratada antes de facer a portabilidad quen lle cobraba polo uso dos servizos de telefonía e internet. Ademais, o router que lle instalaron non funcionaba correctamente, de forma que ningún aparello podía conectarse a el.

Ante esta situación, Leila decidiu acudir a FACUA para que exercese accións en defensa dos seus dereitos. O equipo xurídico da asociación dirixiuse a MásMóvil para solicitarlle que anulase a factura de 405 euros, xa que a usuaria, máis aló do feito de que nunca recibiu ningun servizo, “non foi informada do eventual abono de ningún importe en concepto de penalización por gastos de instalación en caso de interesar a resolución do contrato” que, ademais, “foi consecuencia do incumprimento reiterado do contrato por parte de Xfera Móbiles (MásMóvil)”.

Ante esta situación, Leila decidiu acudir a FACUA para que exercese accións en defensa dos seus dereitos. O equipo xurídico da asociación dirixiuse a MásMóvil para solicitarlle que anulase a factura de 405 euros, xa que a usuaria, máis aló do feito de que nunca recibiu ningun servizo, “non foi informada do eventual abono de ningún importe en concepto de penalización por gastos de instalación en caso de interesar a resolución do contrato” que, ademais, “foi consecuencia do incumprimento reiterado do contrato por parte de Xfera Móbiles (MásMóvil)”.