Maxi Sánchez e Sanyo Gutiérrez apúntanse o triplete

A gran final do Vigo Open 2019 poñía en xogo o cuarto título da tempada, terceiro en categoría Open e volvía colocar sobre o 20×10 do Instituto Feiral de Vigo ás dúas parellas máis en forma do inicio de tempada: Paquito Navarro e Juan Lebrón fronte a Sanyo Gutiérrez e Maxi Sánchez.

Tras a estrea como campións da parella andaluza en Alacante, o seguinte paso para Paquito e Lebrón era conseguir dobregar aos que foron os seus verdugos nas dous anteriores, onde Sanyo e Maxi facíanse cos dous títulos que ostentan. Ambas as finais decidiron tras un partido igualadísimo e leste empezaba baixo o mesmo guión. Tanto que mesmo cando Maxi e Sanyo conseguían romper o servizo dos seus rivais no sexto xogo para poñer o 4-2 no marcador, ao instante facían o contra break Paquito e Lebrón para o 4-3 e evitar que se escapasen no marcador antes do descanso do 7º. Con todo á volta do mesmo apareceu a mellor versión de ‘ Abracadabra’ Gutiérrez que saíu decidido a gañar o set sen máis dilación. 6-3 na primeira manga para os de San Luís.

