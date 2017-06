Medidas que a Xunta non fai e deberia facer para un programa de Recuperación de Vivendas baleiras

240 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Artigo por A.Telmo.

En ningún lugar de España hai tantas vivendas baleiras por habitante como en Galicia. Segundo o último censo rexistrado polo Instituto Galego de Estatística, 300.000 vivendas dos 1,6 millóns que hai rexistradas en Galicia, están desocupadas, o 18,6 %.

No inicio deste marzo de 2017 o rexistro que recolle en Galicia as solicitudes de vivenda protexida reflectía un total de 12.880 inscricións. Mais O 70% de solicitantes de vivendas protexidas da Xunta desexan vivir de alugueiro E decir estamos diante dunha situación meridianamente clara: A xente quere vivir de Aluger e as medidas por tanto deberían ir nesa dirección.

O propio IGVS cifra en máis de 1.500 as familias en Vigo -con maior ou menor necesidade ou desprotección- que neste momento están demandando en Vigo o acceso a un piso social. Ademais, e segundo datos do INE, na cidade hai preto de 20.000 vivendas baleiras.

Dias atras soupemos que O banco malo (SAREB) anunciou vivendas de oferta en Galicia mentres se nega a informar sobre elas ao Parlamento.

E a hora de tomar medidas para baixar o prezo da crecente burbulla do ALUGUER: cada dia os alugueres son mais caros (Ver neste mesmo Bloge :” O Aluger no centro da Diana”

Tamen outros BANCOS fan aportacions de Vivendas pero moi lonxe do que deberian e case sempre Vivendas de excaso valor comercial (ver Parque Publico Da Vivenda si,pero onde ?

Calquera sabe que ou prezo do mercado esta por riba desa cifra dos 350€ que oferta a Xunta para atraer o Mercado do Aluger Social os particulares con Vivendas “baleiras”, é moi frecuente que propietarios potencialmente susceptibles de ser atraídos a que cedan vivendas para unha bolsa de Alquler social, se constanten varios feitos. O primeiro como recoñece a propia Xunta que eses propietarios teñen esas vivendas en moi malas condicións e segundo aínda que en malas condicións verificamos que estan alugadas a xente necesitada e por prezos mesmo por encima dos 350 € ou 400€ e frecuentemente asústalles que se se “sacan á luz” esa vivenda destápense numerosas irregularidades ,desde fiscais a hurbanisticas. Non é realista por todo isto, un convenio que propóñase poñer en marcha a creación dunha bolsa de vivendas baleiras destinadas aos colectivos en situación de vulnerabilidade, que fixa un aluguer tope de 350-400 euros mensuais para o propietario e un contrato máximo de tres anos e o mais importante lonxe de onde os desafiuzamentos son mais numerosos .

Non e creíble ademais a politica de vivienda da Xunta cando con a outra man fai esto nos orzamentos respeto a VPO :

Contra a Burbulla do Aluger Algunhas ideas ( para atraer pisos Baleiras )

Pola via positiva:

Deixar desgravar en facenda.

Pagar ou prezo de reformas.

Un Seguro que cubra danos etc a cargo dá Xunta.

Pola via Negativa (de Penalizar):

En Europa como Alemania ou Francia e algo habitual vexamos alguns exemplos

1/ En Holanda é legal a ocupación de vivendas que estean baleiras máis dun ano e a vivenda só é devolta ao propietario se este demostra que non volverá estar baleira. Ademais hai cuantiosos subsidios públicos ao aluguer.

2/O goberno danés impón multas para os propietarios que manteñan as súas vivendas pechadas máis de seis semanas

3/ Francia aprobou medidas públicas para favorecer o aluguer e mesmo se reserva a posibilidade de requisar as vivendas que leven máis de 18 meses baleiras.

4/ Lei Británica recolle incentivos fiscais á compra e rehabilitación e mesmo a compra, por parte do goberno, de vivendas a particulares para ofrecelas en aluguer. Alí tamén se multa por ter pisos baleiros.

5/O exemplo alemán tamén é destacable. Alí os propietarios poden ser obrigados a realizar traballos de rehabilitación. Pola contra enfróntase a multas e mesmo á expropiación.

Suecia é o caso máis rechamante. Alí os concellos ofertan vivenda en aluguer máis barata co que obrigan ao sector privado a baixar os prezos. Claro si o Concello o Xunta pon no mercado unha oferta de pisos para o Aluger a prezos baixos obligaría os particulares e grandes empresas a baixar o prezos e o mais importante o Goberno do PP ten que reformar a LAU e intervir nos precios do mercado pola via de desgravamentos e vías de axuda e pola via impositiva ,como vemos que fan en Europa.

E imprescindible establecer un marco de regulación dos prezos que corresponda aos ingresos da poboación.

A Xunta non debe consentir que a SAREB oculte a listaxe completa dous activos transvasados é, precisamente, ou que ou Parlamento reclamou coñecer e ou que ou banco malo se nega a enviar. DEBE POÑER UNHA DENUNCIA e se fai falta recorrer ao TJEU.

Fume ,moito fume ….recordamos Así, na actualidade o 70% das inscricións no Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida da Xunta son de persoas que agardan por un piso arrendado.

