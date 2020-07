Medio Ambiente e o Colexio de Rexistradores da Propiedade colaborarán para axilizar a tramitación das axudas ao alugueiro aos galegos afectados pola covid-19, dotadas con case 8 millóns

A Conseller铆a de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda quere esgotar o 100% do orzamento das axudas ao alugueiro para persoas afectadas pola crise econ贸mica da covid-19. Deste xeito, apoiarase no Colexio de Rexistradores da Propiedade para achegar 谩 sociedade galega un orzamento de case 8 mill贸ns de euros, dispo帽ibles para axudar 谩s familias galegas.

A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, 脕ngeles V谩zquez, e o decano do Colexio de Rexistradores da Propiedade, Hermes Rego, asinaron un convenio de colaboraci贸n para optimizar a xesti贸n e tramitaci贸n administrativa das axudas ao alugueiro postas en marcha para paliar os efectos do coronavirus.

Tal e como explicou a conselleira, para acceder a estas axudas, os solicitantes non te帽en que ser propietarios ou usufrutuarios da vivenda; polo que o Colexio de Rexistradores -a trav茅s do Servizo de 脥ndices- emitir谩 unha nota de localizaci贸n, que 茅 a acreditaci贸n do cumprimento deste requisito.

As铆, esta entidade servir谩 de canle de acceso 谩 informaci贸n rexistral, axilizando o procedemento de obtenci贸n da mesma por parte do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), accedendo a informaci贸n telem谩tica e, en consecuencia, aforrando tempo e o pago das taxas correspondentes para a obtenci贸n dunha nota simple.

脕ngeles V谩zquez recordou que o prazo para solicitar estas axudas est谩 aberto ata o 30 de setembro, polo que todas as persoas que visen os seus ingresos reducidos como consecuencia da covid-19 poden solicitalas. As axudas conc茅dense por un prazo m谩ximo de seis meses e un importe m谩ximo de 500 euros ao mes, polo que poden chegar a 3.000 euros e te帽en car谩cter retroactivo, polo que poden aplicarse dende o mes de abril de 2020.