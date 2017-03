Medio Ambiente mellora o sistema de información de ordenación do territorio e urbanismo de Galicia

203 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Consellería de Medio Ambiente e Ordenación deu conta na reunión do Consello Reitor do Instituto de Estudos do Territorio das melloras no Sistema de Información de Ordenación do Territorio e Urbanismo de Galicia (Siotuga).

A conselleira de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio, Beatriz Mato, presidiu a reunión do Consello Reitor do IET, onde recordou que anteriormente dispoñíase dunha páxina web de información urbanística de Galicia, pero este novo marco é un verdadeiro sistema de información territorial, ao incorporar ademais todos os datos sobre os instrumentos de ordenación territorial.

Trátase dun sistema de información que ten por obxectivo facilitar o acceso da cidadanía e dos axentes que participan no urbanismo e a ordenación do territorio na Comunidade á información e aos servizos da Xunta en materia de ordenación territorial e plans urbanísticos. Introducironse 65 novos instrumentos de planeamento urbanístico, que forman parte do total de 5.156 instrumentos de planeamento urbanístico almacenados no sistema, entre planeamento xeral e de desenvolvemento e as súas modificacións puntais, delimitacións de solo de núcleo rural e planeamento histórico.

Destacou a integración de toda a información urbanística de Galicia nunha base de datos común con capacidades espaciais, a xeorreferenciación da ordenación municipal e a posibilidade de visualización en visores SIX superposta sobre mapas base: ortofotos, imaxes de satélite e información catastral entre outras. Agora, ademais de poder visualizarse e consultarse a información relativa aos recintos de clases e categorías do solo nun punto do territorio, pódese descargar esta información en formato vectorial, un formato máis útil para que os técnicos podan analizar esta información e usala para múltiples aplicacións.

A conselleira destacou o pulo avanzado pola Comunidade en materia urbanística e territorial pois foi capaz de acadar a integración da información urbanística e de ordenación do territorio na Infraestrutura de Datos Espaciais de Galicia (IDEG) cara ao cumprimento dos requisitos da Directiva INSPIRE.

Indicou que ofrece importantes melloras no deseño e as funcionalidades, como a modernización da arquitectura tecnolóxica empregada, orientada a servizos web e uso en diferentes dispositivos (PC, tabletas e teléfonos intelixentes) con diferentes navegadores e a distribución na Internet da información de planeamento urbanístico e a posibilidade para os concellos de publicar esta información nas súas páxinas web corporativas mediante o uso de conectores aos servizos do SIOTUGA.

Neste sistema tamén está habilitada unha nova sección na que se pode consultar toda a información sobre instrumentos de ordenación do territorio, incluíndo as Directrices de Ordenación do Territorio e do Plan de Ordenacion do Litoral, así como 352 Plans e Proxectos Sectoriais de Incidencia Supramunicipal.

Dende a Consellería de Medio Ambiente destácase o carácter transversal do IET e do seu ámbito de competencias, como instrumento de apoio e asistencia para outros departamentos da Administración Autonómica, valor que se puxo de manifesto nos traballos realizados dentro da iniciativa CivilUAVs (GAIN), na incorporación de nova información no visor de Patrimonio Natural; na elaboración dun visor web sobre arquitectura pasiva (IGVS); ou na elaboración da cartografía para o Plan Especial de Protección Civil ante o risco de inundacións (DX Emerxencias e Interior) e na posta a disposición da información correspondente ao SIXPAC 2016 (DX Producción Agropecuaria).





