Medio Ambiente recorda que é preciso a aprobación do Plan Parcial de San Paio de Navia para avanzar na execución de 1.600 novas vivendas en Vigo A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda adianta que é necesario contar con dita aprobación para que o IGVS poda adquirir o solo previsto no plan e se procederá á urbanización do ámbito co fin de executar vivendas para a cidade galega con maior demanda de vivenda protexida