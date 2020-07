Medio Ambiente renova por 430.000 euros o contrato para o mantemento das 14 estacións da rede de calidade do aire de Galicia

A Conseller铆a de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda v茅n de asinar a pr贸rroga do contrato para o servizo de mantemento das 14 estaci贸ns titularidade da Xunta da Rede de Control do Aire de Galicia, polo que durante os vindeiros 24 meses a empresa Envira Sostenible SA encargarase das actuaci贸ns de mantemento e conservaci贸n destes dispositivos. O importe do contrato 茅 de 430.700 euros.

A Subdirecci贸n Xeral de Meteorolox铆a e Cambio Clim谩tico xestiona a Rede de Calidade do Aire de Galicia, que se comp贸n de estaci贸ns de control fixas e m贸biles de titularidade p煤blica e privada. Difer茅ncianse entre varios tipos de estaci贸n: urbanas, industriais, rurais e de fondo.

Ditas estaci贸ns cumpren diferentes funci贸ns, dependendo da s煤a situaci贸n e poboaci贸n 谩 que representan. Nelas empr茅ganse analizadores autom谩ticos dos distintos contaminantes en aire ambiente: SO2, NO2/NOx, CO, O3, PM10, PM2,5 e BTX que emiten un dato cada 10 minutos e son analizados a tempo real polo persoal da Rede da Calidade do Aire de Galicia.

A Rede de Control do Aire consta actualmente de 45 estaci贸ns fixas, das cales 31 pertencentes as principais instalaci贸ns industriais da nosa comunidade, que polos seus procesos produtivos son susceptibles de afectar 谩 calidade do aire da s煤a contorna.

As outras 14 pertencen Xunta de Galicia que se encarga do seu mantemento e xesti贸n e est谩n localizadas nas sete aglomeraci贸ns de m谩is de 50.000 habitantes de Galicia: Santiago, A Coru帽a e Vigo -contan con d煤as estaci贸ns- mentres que Ferrol, Lugo, Pontevedra e Ourense dispo帽en dunha 煤nica estaci贸n. Tam茅n se dispo帽en destes dispositivos en vilas m谩is pequenas, como Lal铆n, Xinzo de Limia, Ponteareas ou Laza.

As estaci贸ns fixas complem茅ntanse cunha unidade m贸bil que se pode desprazar a calquera punto da xeograf铆a galega para complementar ou ben comprobar os datos das estaci贸ns fixas e dos modelos ou ben en caso de denuncias, por exemplo.

Tanto os datos, como a descrici贸n dos analizadores de que dispo帽en cada unha das estaci贸ns e a s煤a localizaci贸n exacta, est谩n dispo帽ibles na p谩xina web聽http://www.meteogalicia.gal/Caire/聽que amosa os datos das estaci贸ns da Xunta a tempo real.

Para asegurar que estes analizadores -e que os datos que emiten- cumpren con criterios de calidade e operatividade esixidos pola lexislaci贸n vixente en materia de calidade do aire, 茅 necesario empregar un servizo de mantemento especializado que garanta o seu correcto funcionamento en todo momento, tanto para as operaci贸ns de mantemento preventivo que incl煤en as verificaci贸ns quincenais de correcto funcionamento e as calibraci贸ns trimestrais, como nas operaci贸ns de mantemento correctivo que deben garantir a continuidade das medidas.

Calidade do aire en Galicia

O estado global da calidade do aire en Galicia durante o ano pasado foi bo. Esta 茅 a principal conclusi贸n do informe elaborado a partir dos datos recollidos pola Rede de Calidade do Aire de Galicia ao longo de 2019.

Tal e como se recolle no informe, en ningunha das estaci贸ns da Rede se superaron os valores l铆mite para a sa煤de de di贸xido de xofre, 贸xidos de nitr贸xeno e di贸xido de nitr贸xeno, mon贸xido de carbono e part铆culas PM10 e PM2.5. Tampouco se excedeu o valor obxectivo de ozono en ningunha das estaci贸ns de Galicia, nin en 2019, nin como media nos tres 煤ltimos anos.

Analizando a evoluci贸n da concentraci贸n dos distintos contaminantes desde o ano 2013, as conclusi贸ns do Informe Anual da Calidade do Aire de Galicia 2019 tam茅n son positivas. As铆, para o di贸xido de xofre -de procedencia principalmente industrial- det茅ctase unha clara mellor铆a xa que o 99% da poboaci贸n galega se atopa por debaixo do limiar inferior de avaliaci贸n. No caso do di贸xido de nitr贸xeno, en ningunha zona de Galicia resp铆ranse concentraci贸ns deste contaminante por riba do limiar superior de avaliaci贸n.