Medio Ambiente traslada ao alcalde de Campo Lameiro que no primeiro trimestre do ano se convocarán as axudas para actuacións urbanísticas A conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda mantivo unha reunión por videoconferencia co rexedor local, ao que invitou a solicitar unha axuda ao abeiro deste programa, que está dotado con 2,3 millóns de euros, para a renovación do parque infantil da Lagoa