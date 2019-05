Medio millar de alumnos viaxan ao arquipélago vigués co programa educativo “Planeta Cíes” O alcalde acudiu este xoves á estación marítima, desde onde uns 500 alumnos e alumnas de 3º e 4º da ESO de trece colexios da cidade desprazáronse ás illas Cíes nun viaxe educativo. O programa divulgativo “Planeta Cíes” forma parte do proxecto da candidatura do arquipélago a Patrimonio da Humanidade da UNESCO.